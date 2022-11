Ukrajinci ve spárech otrockých agentur: v Česku dřou zdarma, bez pauz i smluv

Uprchlík uteče před válkou, přijede do Česka a narazí na společnost, která mu zajistí bydlení, práci, pomůže s vyřízením víza dočasné ochrany a další administrativou.

Ukrajinec začne pracovat, ačkoliv nedostal pracovní smlouvu. Řeknou mu, že cizinci se smlouvou pracovat nemohou. V mnoha případech ani nedostává výplatu, na kterou má nárok. Když se rozhodne z práce odejít, často končí bez ubytování a hrozí mu, že skončí na ulici.

Vykořisťování cizinců řeší neziskové organizace dlouhodobě. Problém ale nabývá spolu s počtem uprchlíků. „Případů rozhodně přibývá, my jich evidujeme v jednotky až desítky týdně,“ řekla Markéta Hronková, ředitelka organizace La Strada, která poskytuje podporu obětem vykořisťování a obchodování s lidmi.

Přijmout nelidskou práci, nebo jít na ulici?

Tuto situaci podle ní řeší minimálně tisíce lidí. „K nám se dostane jenom část z nich, takže reálný počet bude vyšší,“ dodává. Zjistit přesný počet případů je nemožné, řada cizinců si nikde nestěžuje. Bojí se, že by se dostali do ještě horší situace a jsou rádi, že mají alespoň nějakou práci a strach ze ztráty bydlení je silnější, tím spíš pokud jde o matky s dětmi.

„Když vás někdo ubytovává a zároveň zaměstnává v situaci, kdy jste izolovaní v cizí zemi, jste velmi zranitelní a limitovaní v rozhodování o své budoucnosti,“ komentovala národní koordinátorka pomoci uprchlíkům z Charity Česká republika Klára Broumová.

„Některé agentury nabírají zaměstnance na Ukrajině, v Česku jim vyřídí dočasnou ochranu, ale už neřeknou, že mají volný vstup na trh práce a nárok na podporu od státu,“ popisuje jednu z praktik.

Práce, kterou tito lidé v Česku lidé vykonávají, bývá fyzicky náročná, nedodržují se přestávky, pracovní doba neodpovídá. „Nedostanou smlouvu, nikdo za ně nehradí odvody, neplatí daně, k tomu na ně agentury pobírají příspěvek,“ dodává Hronková.

Aby se cizinci cítili ještě víc závislí, šíří mezi ně agentury záměrně hoaxy. „Klienti se na nás obracejí s dotazy, zda je pravda, že Ukrajinci nemohou pracovat bez agentury a že nemohou uzavřít smlouvu,“ uvádí příklad z kontaktní linky Hronková.

S případy vykořisťovaných uprchlíků se setkávají také dobrovolníci Iniciativy Hlavák, která působí mimo jiné na pražském hlavním nádraží. „Velké množství z nich k nám přichází s problémem, že přišli o ubytování nebo jim hrozí bezdomovectví. Jsou tam i lidé, kteří jsou na ulici a hledají azylové domy,“ vyjmenovala příklady za iniciativu koordinátorka Veronika Dvorská.

Situaci by měly regulovat úřady práce. „Je to ale těžké v tom množství lidí, kteří tady jsou,“ poznamenala Hronková.

Neziskové organizace se obávají, že vykořisťování nabude na síle spolu s očekávávanou další uprchlickou vlnou, která hrozí v souvislosti s blížící se zimou a rozsáhlými ruskými útoky, které zanechaly miliony lidí na Ukrajině bez proudu a tepla.

Bez přípravy, bez plánu

Lidé, kteří dorazili v posledních měsících, měli podle Dvorské z Iniciativy Hlavák možnost se na cestu připravit a přijíždějí se zavazadly, mají plán, kam a za kým jedou.

„Nově ale zase začali jezdit lidé, kterým někdo předevčírem vybombardoval dům a jsou bez plánu, bez věcí a často ve špatném psychickém stavu. Čísla nově zatím nerostou masivně, ale jsme v pohotovosti a počítáme s tím, že mohou narůstat,“ doplnila.

V současnosti se projednává novela Lex Ukrajina IV, v jejímž původní verzi se počítalo s tím, že by si někteří uprchlíci museli bydlení v penzionech nebo na ubytovnách hradit od února sami. Tento plán však kritizovalo například Konscorcium nevládních organizací pracujících s migranty. „Kdyby hromadné ubytování skončilo, byl by to kolaps,“ uvedla Broumová.

Nyní v Česku pracuje asi 90 tisíc ukrajinských uprchlíků, přesto je většina z nich na ubytování zdarma a humanitární dávce závislá. Kdyby je stát zastavil, mohlo by se podle analýzy PAQ Research ocitnout v příjmové chudobě až 85 procent z nich.