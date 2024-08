Jsem v začarovaném kruhu, říká český Ukrajinec. Kyjev mu odmítá vydat pas

Poslechněte si celý rozhovor s Vladyslavem Kidunem v Kontextu:

Vladyslav Kidun se do Česka přestěhoval, když mu bylo patnáct let. Ukrajině podle svých slov pomáhá jak může, ale považuje se spíše za Čecha. „Cítím se jako Čech z Oděsy. Cítím v sobě tu pražskost, vyrůstal jsem tady, mám to tady rád, mám mezi Čechy kamarády. Z devadesáti procent se považuji za Čecha,“ vysvětluje mladík studující magistra na VŠE.

Jako student zatím podmínky pro udělení trvalého pobytu ani českého občanství nesplnil a letos v březnu mu vypršela platnost jeho ukrajinského cestovního pasu, který potřebuje při komunikaci s českými úřady. Už v lednu si tedy o nový zažádal na pražské pobočce společnosti DP Dokument, která Ukrajincům v zahraničí zprostředkovává konzulární služby.

Jenže pak začaly problémy. Ukrajinská vláda totiž v dubnu rozhodla, že všem mužům v zahraničí v branném věku nebude dále poskytovat konzulární služby. A pocítili to i Ukrajinci, kteří si o pasy zažádali před tímto datem. Ambasáda dnes problém svádí na DP Dokument, ta se vymlouvá na technické problémy.

„Je podezřelé, že ty technické problémy nastaly těsně před tím, než na Ukrajině vstoupil v platnost nový zákon o mobilizaci. Dnes se ty problémy týkají jen mužů ve věku 26 až 60 let. Lidé tedy ztrácejí důvěru a jsou nervózní z toho, co může přijít,“ vysvětluje Kidun.

Aby situace byla ještě o něco nepřehlednější, do byrokratického labyrintu vstupuje aplikace Rezerv+, přes kterou Ukrajinci mají aktualizovat své osobní údaje u odvodních komisí. Aplikace by jim pak měla vygenerovat QR kód, na základě kterého si mohou zažádat o pas.

„Já dnes nemám platný ani občanský průkaz, ani cestovní pás. A bez těchto dokladů se do té aplikace ani nemůžu zaregistrovat. Navíc většina lidí, kteří se do ni úspěšně zaregistrovali, se při pokusu aktualizovat své údaje dozvěděli, že se mají vrátit na Ukrajinu na pobočku své vojenské komise a vyřešit to na místě. Takže je to začarovaný kruh,“ popisuje Kidun.

Návrat na území Ukrajiny dnes pro muže v branném věku představuje vysoké riziko, že budou proti své vůli odvedeni do armády. Kyjev se totiž tváří tvář ruské početní převaze snaží nahnat na frontu každého bojeschopného muže, příslušníci odvodních komisí je nahánějí na ulicích a vláda v posledních měsících dokonce přikročila k odvodu vězňů.

Vladyslav Kidun přiznává, že i on by se dnes bál jet do své vlasti. „Stále studuji a spadám pod výjimku z odvodu. Jenže představitelé vojenských komisí dnes chodí po ulicích a kontrolují papíry a když nebudou v dostatečném stavu, bůhví co se může stát. Pokud bych jim ukázal české potvrzení o studiu, tak se na to asi nebudou moc dívat.“

I on ale samozřejmě vnímá názory, že Ukrajinci v zahraničí by se měli vrátit domů a bojovat. „To je filozofická otázka a záleží na každém, jak si ji zodpoví. Ne každý je na tu válku připravený. Já jsem ochotný pomáhat jak to jde, ale prostě cítím, že nejsem psychicky připraven tam jet. Samozřejmě strach tam je, co si budeme povídat,“ dodává Kidun.

Kolik Ukrajinců žijících v Česku se problém s propadlými pasy týká? Naslouchá jim česká vláda? Nehrozí jim vyhoštění? A existují i jiné způsoby, jaky by se mohli zapojit do válečného úsilí, pokud se nechtějí vrátit na Ukrajinu? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.