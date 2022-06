Ukrajinci opouští hotely a penziony. Kraje sehnaly náhradní ubytování

Část ukrajinských uprchlíků, která našla zázemí v rekreačních zařízeních, musí se začátkem hlavní turistické sezony toto ubytování opustit. Někteří provozovatelé chtějí objekt znovu využívat pro turisty, některé ubytovny se budou přes prázdniny opravovat. Podle oslovených krajů to ale nezpůsobuje žádné problémy. Ubytovacích kapacit mají dost, část běženců si zajistila bydlení sama a někteří se vrátili zpátky na Ukrajinu.

V Jihočeském kraji ukončilo na přelomu června a července poskytování nouzového ubytování téměř 30 ubytovacích zařízení. „Jednalo se o přibližně o 300 ubytovaných. Důvodem bylo například zahájení turistické sezony nebo zahájení rekonstrukce objektu,“ uvedla Hana Brožková z kanceláře jihočeského hejtmana. Uprchlíci našli nové přístřeší na území kraje, hlavně ve státních zařízeních. Část uprchlíků si zajistila ubytování vlastní cestou nebo se vrátili zpět na Ukrajinu. Volných kapacit se začátkem turistické sezony významně ubylo.

Také v Královéhradeckém kraji část běženců musela opustit rekreační zařízení, ale daří se jim shánět jiné ubytování. Kraj v současnosti řeší ubytování pro 90 ukrajinských běženců, kteří bydlí v internátu v Hradci Králové, který se bude během prázdnin rekonstruovat. Uprchlíci se přesunou na jiný internát v krajském městě. Kraj má podle své mluvčí Martiny Svatoňové v současné době k dispozici celkem 4395 nasmlouvaných volných ubytovacích míst pro ukrajinské běžence.

Na Vysočině bude podle údajů kraje potřeba kvůli začátku letní turistické sezony ubytovat jinam 119 ukrajinských uprchlíků. Kraj pro ně už má volné kapacity v jiném ubytování.

Vedení Karlovarského kraje předpokládá, že z důvodu začínající hlavní sezony i konce nouzového stavu skončí koncem června ubytování v kraji přibližně 1110 uprchlíků z Ukrajiny. Kraj je schopen zajistit náhradní ubytování zhruba polovině z nich, a to nejčastěji v internátech, nedostatek ubytovacích kapacit ale nepředpokládá. Například karlovarský hotel Thermal, který jako jeden z prvních poskytl azyl uprchlíkům, nyní neubytovává žádné. Chystá se na zahájení filmového festivalu.

Ve Středočeském kraji bylo kvůli začátku prázdnin nutné najít náhradní ubytování pro část uprchlíků, podle mluvčího hejtmanství Davida Šímy to ale nebyl masivní jev. Některá ubytovací zařízení ale v ubytovávání běženců pokračují. Majitel kempu v Řevnicích u Prahy Štefan Oršoš nabídl ubytování ukrajinským uprchlíkům v březnu, původně to měla být pouze dočasná pomoc, uprchlíci pak zůstali trvale. Oršoš, který v kempu ubytoval zhruba 40 běženců, plánuje pokračovat i přes léto. „Budou tady až do října, než bude zima,“ řekl.

Poděbrady na Nymbursku přenechaly pro ubytování běženců z Ukrajiny městský penzion Na Ostende. „V březnu jsme začínali s 60 uprchlíky, momentálně je jich tady 80 až 90, zatím o stěhování neuvažujeme, zůstanou, dokud bude potřeba,“ řekl starosta Jaroslav Červinka. Pro ubytování sportovců, kterým je penzion běžně určen, podle něj bude město hledat náhradní prostory.

Na jižní Moravě je nyní přes krajský krizový štáb ubytováno téměř 4 300 uprchlíků ve 281 hotelích či penzionech. Pro řadu podnikatelů je to výhodné, protože mají zajištěnou plnou obsazenost a nemusejí řešit krátkodobé objednávky, ať už turistů, nebo zaměstnanců různých firem. Jedním z nich je i majitel bučovického Penzionu Machynka. Nyní má v penzionu 38 uprchlíků, od 1. července by jich měl mít 46. Do té doby, než přišla válka, ubytovával převážně řemeslníky. „Tohle je pro mě výhodnější,“ řekl Miroslav Machynka. A to i přes to, že se osazenstvo poměrně mění a s některými ubytovanými jsou problémy.

V Olomouckém kraji bylo od zahájení ruské agrese na Ukrajinu evidováno více než 11 tisíc uprchlíků, z nichž většina si zajistila ubytování vlastními silami. V ubytovacích zařízeních, se kterými má krajský úřad smlouvu, je nyní ubytováno 1 520 uprchlíků z Ukrajiny, řekla referentka oddělení krizového řízení olomouckého hejtmanství. Podle hejtmana Josefa Suchánka jsou smlouvy s provozovateli ubytovacích zařízení s velkým předstihem aktualizovány podle toho, jak budou ubytovací kapacity kvůli letní sezoně využívány. Žádné problémy s ubytováním ukrajinských uprchlíků v kraji proto nejsou.

V Libereckém kraji jen minimum hotelů a penzionů ukončilo před zahájením letní sezony smlouvy na ubytování běženců. Podle mluvčího Libereckého kraje Filipa Trdly museli v Krajském centru pomoci Ukrajině najít nové ubytování jen zhruba pro 300 uprchlíků, kraj má stále k dispozici více než tisíc míst.

Plzeňský kraj v posledních týdnech zaznamenal nabídky na další ubytování. Aktuálně má v nabídce až 200 lůžek. „Když máte prázdnou ubytovnu, tak je ta státní dotace finančně velmi zajímavá. A navíc se teď hodně uprchlíků vrací,“ řekl hejtman Rudolf Špoták.

Ve Zlínském kraji jsou s ubytovateli uzavřeny smlouvy ve většině případů do konce letošního roku. Aktuálně jde o 230 zařízení, po skončení nouzového stavu jich bude o 30 méně. V regionu je podle údajů kraje pro ukrajinské uprchlíky k dispozici 5 100 lůžek, ubytovaných je přes 1 900 lidí.