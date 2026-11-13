Jaký je výsledek cesty?
Hlavní byla podpora našeho byznysu, našich podnikatelů. A já z toho mám velmi dobrý pocit. Je patrné, že český průmysl má na Ukrajině dobrou vizitku. Hodně firem je tam etablovaných. České výrobky, přístup českých firem jsou tam velmi oceňovány, takže přístup tam máme o něco snazší. Samozřejmě náročnější je to v tom, že dneska je to teritorium, kde se těžko získávají finanční zdroje, myslím ty bankovní, takže se to musí různě garantovat, pojišťovat a tak dále. A proto jsem tam byl, abychom pomohli u konkrétních obchodů. A já jsem přesvědčen, že jsme tam pomohli našim firmám, ať už v oblasti vývozu letadel nebo zdravotnických prostředků, nebo třeba v oblasti těžby.
Dneska nás o 17. listopadu poučují lidé, kteří si ten 17. listopad neodžili. Já jim to nevyčítám, ale pro nás tehdy byly hlavním heslem svobodné volby.