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Ukrajincům bych vzal dávky, řekl Okamura. Dostál jste své přezdívky, opáčil Kupka

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  14:30
Správná je nulová tolerance nelegální migrace, uvedl v debatě na CNN Prima News šéf SPD Tomio Okamura. Dodal, že jeho hnutí se nechce spolupodílet na nezodpovědné politice západních zemí. V nedělní diskuzi se střetl s předsedou opoziční ODS Martinem Kupkou. Tématem byl nově platný migrační pakt i budoucnost ukrajinských uprchlíků. Vůči nim plánuje vláda Andreje Babiše zavést přísnější podmínky.

Migrační a azylový pakt, který začal od pátku platit ve všech unijních zemích, dlouhodobě kritizovali současní vládní politici. Paradoxně však právě Česko dostalo od Evropské unie pochvalu za jeho povedenou implementaci.

Babišova vláda přijetí migračního paktu odmítla už ve svém programovém prohlášení. Nyní však i předseda hnutí SPD, které proti nelegální migraci tradičně vystupuje, připustil, že ne všechny body daného paktu jsou pro vládní koalici nepřijatelné.

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„Souhlasíme se sdílením dat o nelegálních migrantech,“ uvedl jako příklad Okamura. „Ale zásadně nesouhlasíme s povinným principem solidarity a relokacemi uprchlíků,“ vysvětlil záhy, proč migrační pakt vnímá problematicky.

Nechceme žádné nelegální islámské migranty ani platit tisíce euro za jejich odmítnutí,“ vyjádřil se dále lídr hnutí SPD. I za cenu soudů s Evropskou unií nedovolí SPD podle jeho slov relokaci uprchlíků. „Bezpečnost nelze vyvážit penězi,“ dodal Okamura.

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Kritiku migračního paktu mírnil Kupka, který upozornil na to, že státy mají možnost si svobodně zvolit, jakým způsobem se na solidaritě budou podílet. Zdůraznil také, že migrační pakt žádné povinné přemisťování uprchlíků do členských zemí neobsahuje. „ODS vždycky stála proti povinným kvótám, které poškozují všechny, ty však v paktu nejsou,“ řekl Kupka.

Okamura kritizoval bývalou vládu Petra Fialy, v níž byl i Kupka, za to, že přijetí migračního paktu a jeho současné podoby v minulosti nezabránila. Podle Kupky však zástupci Fialova kabinetu v čele s bývalým ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) bojovali o to, aby pravidla uvedená v paktu byla jasnější a přísnější. Klíčová pro ně byla například definice tzv. bezpečných států, ze kterých nebude možné uprchlíky přijímat vůbec. Česko se nakonec hlasování o jeho přijetí zdrželo.

Podle Kupky má migrační pakt navíc jasné přínosy, vyzdvihl například ochranu hranic a omezení vstupu nelegálních uprchlíků do Evropy. „Cílem je, aby Evropská unie byla bezpečnější,“ řekl předseda ODS a dodal, že se to podle něj daří.

Ukrajince pracovní trh potřebuje, míní Kupka

Česko v současné době do společného unijního fondu žádné peníze neodvádí, a to právě z důvodu, že na svém území hostí velký počet ukrajinských uprchlíků. Výjimka bude však záviset na budoucím vývoji války na Ukrajině.

„Buď tady budeme mít Ukrajince, nebo uprchlíky z Afriky,“ opáčil na zmíněnou dočasnou výjimku Okamura. Ten je zároveň zastáncem zavedení radikálních opatření. „Být na mně, tak ukončím všechny dávky Ukrajincům okamžitě,“ uvedl Okamura a dodal, že Česko je na hranici svých finančních možností.

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Na jeho slova ostře zareagoval Kupka. „Když vás někdo pojmenuje jako komerčního fašistu, tak to sedí,“ řekl předseda ODS.

Současná vláda plánuje zpřísnit pravidla pro vyplácení dávek. „Součástí naší nové bezpečnostní novely je zrušit to, že jakmile Ukrajinci opustí naši republiku, mohou stále čerpat dávky,“ uvedl Okamura s tím, že se chtějí inspirovat sousedním Polskem, které po třiceti dnech od opuštění země vyplácení dávek danému uprchlíkovi ukončuje.

Změna má začít platit od roku 2028 a cizinec bude muset pobývat v Česku minimálně 16 dní z měsíce, za který o humanitární dávku žádá.

V tomto směru se navíc výjimečně shodl i Kupkou, který úpravu podpořil. „Nejsem pro to, aby někdo zneužíval dávky,“ dodal Kupka. Podle něj je však důležité mít na paměti, že bychom se bez uprchlíků z Ukrajiny dnes už neobešli.

„Ti, kteří zde pracují, o 11,7 miliardy převyšují to, co na Ukrajince Česko vynakládá,“ uvedl Kupka a vyzval Okamuru ať opustí svoji štvavou rétoriku. „Firmy po celé republice volají po tom, aby sem další pracovní síla přišla,“ obhajoval příchod zahraničních pracovníků do Česka předseda ODS.

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„Mluvím o Ukrajincích s dočasnou ochranou, ne o první vlně uprchlíků z 90. let,“ upřesnil svá ostrá slova vůči této menšině Okamura. Podle něj Fialova vláda přijala uprchlíků příliš mnoho díky své benevolentní politice.

„U vás jsou Ukrajinci na prvním místě,“ opřel se také lídr SPD do stran bývalé vládní koalice. Podle něj jejich vysoký počet způsobuje v Česku sociální problémy, které se promítají například ve zhoršení kvality školní výuky. „Na základních školách je až 40 procent Ukrajinců, kteří neumí česky a zabírají místa. Čeští občané musejí pak děti dovážet do vzdálenějších zařízení,“ tvrdil Okamura.

Okamura slibuje „tvrdě proinvestiční“ rozpočet

Závěr diskuze se stočil ke schodku státního rozpočtu a prioritám současné vlády. „Náš rozpočet bude tvrdě proinvestiční,“ zmínil Okamura s tím, že peníze poputují zejména na dopravní infrastrukturu.

Plánovaný rozpočtový deficit by však v loňském roce mohl vzrůst až na 340 miliard korun. Rozvolňování rozpočtových pravidel kritizoval i Kupka, podle kterého chce vláda akorát více utrácet. Okamura zvýšení deficitu v dalším roce připustil, podle něj se však předpokládá, že se v budoucnu bude schodek naopak postupně snižovat.

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Nejasná byla i debata ohledně výdajů na obranu. „Dvě procenta HDP je dáno zákonem a nic proti tomu nemáme, ale kritizujeme navýšení výdajů na obranu,“ řekl Okamura a dodal, že na takové výdaje po Fialově vládě nezbyly peníze.

Loni na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. „V tomto volebním období, kdy je ve vládě i SPD, to není reálné,“ řekl Okamura, podle kterého se závazek tudíž týká až vlád budoucích.

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