ČR by mohla ukrajinským i běloruským studentům umožňovat pobyt

Ukrajinci, kteří obdrželi dočasnou ochranu v jiné zemi Evropské unie, by mohli žádat o oprávnění k pobytu v České republice za účelem studia, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Nově by mohli mít výjimku ze zákazu vydávání víz i Bělorusové, kteří by se do Česka hlásili se zájmem o dlouhodobé studium.