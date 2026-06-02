VIDEO: Řidič na D1 nechal jet své BMW na autopilota, sám vylezl střešním oknem

Případ si do své gesce převzali policisté z dálničního oddělení Domašov. „Zabývají se tím policisté z dálničního oddělení Domašov. Bylo to v jejich úseku dálnice D1,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Jihomoravské policie David Chaloupka s tím, že k události došlo před Brnem v úseku od odbočky na Kývalku po sjezd do Bohunic.
Kriminalisté v současné době videozáznam analyzují a zjišťují bližší podrobnosti o identitě lidí ve vozidle. „Oni si vyhodnotili ten videozáznam, už mají natipovanou i osobu toho řidiče a případem se dál zabývají,“ doplnil k postupu vyšetřování Chaloupka.
|
VIDEA TÝDNE: Náraz do kamionu, záběry UFO a turistické peklo v Itálii
Video se objevilo na internetu na začátku června. Skupina rusky nebo ukrajinsky mluvících mladíků se během jízdy po dálnici, podle indicií zřejmě ve směru na polský Lublin, rozhodla vyzkoušet limity asistenta řízení ve svém voze značky BMW. Situaci přitom natáčeli na telefon.
Zveřejněný videozáznam odhaluje atmosféru uvnitř kabiny od samotného počátku. Spolujezdec na předním sedadle se zděšením sleduje, jak řidič pouští volant. „Ty vole, a kdo bude řídit? Kámo, uklidni se,“ reaguje na záběrech spolucestující. Řidič ho však odbývá slovy: „A kdo jako bude řídit? To auto přece jede samo!“ Spolujezdec následně komentuje situaci na kameru: „Abyste rozuměli, ono to fakt jede úplně samo,“ neodpustí si.
„To je jako Tesla?“ diví se jeden ze spolujezdců. Řidič jim následně potvrzuje přítomnost autopilota: „Jo, jako Tesla, má to autopilota... Podsvícení... Chápete to?“
Nebezpečná situace graduje ve chvíli, kdy řidič v rukou svírá svůj mobil, otevírá střešní okno a stoupá si na sedačku. Za provozu na dálnici opouští prostor řidiče, vyklání se ven nad střechu jedoucího vozu.
|
Policie už zjistila, kdo řídil BMW na Dvoreckém mostě, a potrestala ho
Vystrašený spolujezdec na videu ho marně vyzývá k návratu do kabiny: „Kámo, to je v pr...li. Pojď si radši sednout zpátky.“ Řidič zvenčí pouze křičí a směje se. Pasažér ze zadních pozic pak situaci glosuje slovy: „Já se radši ani nebudu vyjadřovat... Ještě že nejede dvě stě,“ uzavírá.
Odborníci na bezpečnost silničního provozu dlouhodobě varují, že označení jako autopilot či asistent řízení v lidech vyvolávají falešný dojem, že vozidlo je plně autonomní. Většina moderních vozů disponuje pouze tzv. druhou úrovní autonomie. To znamená, že řidič je v každém okamžiku odpovědný za kontrolu nad vozidlem a je povinen nepřetržitě sledovat situaci před sebou a držet volant.
Video navíc vyvolalo silné negativní reakce veřejnosti. Diskutující na sociálních sítích poukazují na to, že kvůli nezodpovědným výstřelkům jednotlivců pak ve společnosti zbytečně roste paušální nenávist a negativní stereotypy vůči celé komunitě Ukrajinců v ČR.