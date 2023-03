Žhář zapálil Ukrajincům auta. Agresivita vůči uprchlíkům v Česku stoupá

Automobil měl totiž ukrajinskou espézetku a patřil starším manželům, kteří do Čech uprchli před válkou. Další noc hořelo v Plzni na Slovanech znovu. Tentokrát v plamenech skončila další dvě auta s ukrajinskou poznávací značkou. Kriminalisté jsou přesvědčeni, že jde o stejného pachatele.

Ve společnosti roste nenávist k Ukrajincům a Plzeň je prvním městem, kde jsou problémy v soužití s Ukrajinci viditelné. „Až dosud jsme si nemysleli, že bychom měli v České republice nějaké nepřátele,“ kroutí hlavou majitel jednoho z aut.

Policie je přesvědčena, že všechna auta zapálil stejný pachatel. „Provedení skutků je stejné. Vždy zapaluje u zadního kola,“ říká zdroj blízký vyšetřování.

Zrušená party

Je hodina po požáru dalších dvou automobilů v Plzni a před tanečním klubem u vlakového nádraží to vypadá spíše jako v Kyjevě.

Na ulici se pohybují desítky lidí. Všichni mluví ukrajinsky. Na chodníku huláká na třicet mladých Ukrajinců. Další přijíždějí, túrují automobily, křičí a prudce odjíždějí. Česky tu nemluví nikdo.

„To je tu každou noc, když je diskotéka. Perou se, křičí, rozbíjejí věci na ulici,“ vykládá obsluha čerpací stanice, která stojí přímo naproti klubu Polo u vlakového nádraží. K místu, kde se setkávají mladí uprchlíci, právě přijíždí černé BMW s ukrajinskou značkou sledované policisty. Z motoru, který má najeto snad dvacetkrát kolem světa, se ozývají strašné rány. Následuje pokuta za dopravní přestupek a dýchnutí. Z Ukrajinců před klubem pije každý. „Vodku?“ nabízí ochotně jeden z nich.

Lahev má schovanou za plastovým kontejnerem v tašce, stejně jako další návštěvníci klubu.

Přesto spolumajitel klubu Štěpán Marek říká, že s Ukrajinci ve svém podniku problém nemá. „Ti, co k nám chodí, se leckdy chovají kultivovaněji než česká klientela. Je to stigma, že Ukrajinci jsou horší hosté. Uvnitř se naopak zásadně neperou, maximálně venku. Samozřejmě pijou víc, jsou otrlejší a v horším stavu, možná i divočejší, ale na rozdíl od Čechů by třeba nic neukradli. K nám chodí majetnější Ukrajinci ze střední a vyšší třídy,“ říká Štěpán Marek.

Lidé v Plzni už ale otevřeně přiznávají, že solidarita s Ukrajinci prchajícími před válkou je dávno opustila. A místo toho přichází zklamání. Do Plzeňského kraje přišlo v uprchlické vlně z Ukrajiny téměř 30 tisíc lidí. „Je to šílené. Já osobně jsem se snažila na začátku války pomoci, ale když vidím, jak se tu teď chovají tito mladí, moje ochota pomoci je na nule,“ říká jedna z obyvatelek města.

Na druhém konci města se ve stejnou chvíli měla konat diskotéka, kterou v Plzni Ukrajinci už několikrát uspořádali takzvaná Bandera party, a to ve zdejším klubu Arena. Název odkazoval na vůdce ukrajinských nacionalistů za 2. světové války Stepana Banderu.

Diskotéky monitorovala i policie, tu poslední plánovanou organizátoři raději zrušili. „Chtěli předejít tomu, že do klubu přijdou rozhořčení Češi, kteří proti akci protestovali na sociálních sítích,“ říká policejní zdroj blízký vyšetřování.

Posprejované domy a výhrůžky

Útok na auta není v Česku ojedinělým projevem nenávisti vůči uprchlíkům. Odpůrci běženců sprejují fasády budov, kde uprchlíci bydlí. Jindy vyhrožují lidem kvůli vyvěšeným žluto-modrým vlajkám.

Jeden z pachatelů pak dokonce vyhrožoval, že zapálí tělocvičnu v Čelákovicích, kde bydleli právě utečenci z Ukrajiny. Další namaloval písmeno Z – symbol ruské agrese – na památník v Terezíně.

Kriminalita nejen v Plzeňském kraji po covidovém útlumu opět narůstá. Za poslední rok došlo v kraji k 10 207 trestným činům, což je o čtvrtinu více než v roce 2021. O více než 20 procent pak vzrostla celorepublikově kriminalita cizinců. Podle policie však není možné jasně ukázat na souvislost s příchodem uprchlíků. „Jelikož v loňském roce kriminalita rostla obecně, tak nelze hovořit o tom, že by za nárůstem byli Ukrajinci. Obviněno jich bylo 2 389, což je méně než například občanů Slovenské republiky,“ uvedl pro MF DNES policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Policie také stíhá sedm lidí po nedávném incidentu při demonstraci před Národním muzeem v Praze. Dva lidi stíhají za projevy při shromáždění. „V jednom případě projev sympatií k hnutím směřujícím k potlačování práv a svobod člověka, ve druhém případě pro trestný čin podněcování k trestnému činu,“ uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce na ČT policejní prezident Martin Vondrášek.

Další dva za útok na policisty a zbylé tři lidi za útok na projíždějící automobil s ukrajinskou poznávací značkou. „Policie řeší možné poškozování cizí věci, výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel,“ dodal Vondrášek.

Ukrajinská populace tvoří v Česku podle ministra vnitra Víta Rakušana 3,4 až 3,7 procenta obyvatel, což je asi 355 až 390 tisíc lidí. Dočasnou ochranu dostalo od začátku války už téměř půl milionu uprchlíků, kteří tak mají přístup ke vzdělání či na trh práce v Česku.