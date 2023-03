KOMENTÁŘ: Vlajky české i nečeské. Umlčovat debatu se dříve či později vymstí

Víte, co je to mediace? To k vám přijde rozhádaný manželský pár a chce od vás, abyste ho rozsoudili. Jenomže mnoho sporů se rozsoudit nedá a správný mediátor nehledá pravdu, ale porozumění. A tak umožní každé ze stran, aby se vyjádřila, popsala svůj pohled na věc, klidně vyložila své stanovisko a nechala druhou stranu dospět k pochopení a porozumění. Anebo alespoň k toleranci, protože bez ní diskuse ani život neexistují. Pojďme si pravidla mediace převést na horkou aktualitu dnešních dnů.

Úkol státu, elit, vlády a politiků je přispívat ke kultivované diskusi a nerozdělovat lidi na majitele jedné pravdy a tisíce lží. Kde jsou ti naši nejvyšší, nejznámější a nejpovolanější?