Ukrajinci Zelenského po hádce podporují. Vědí, že je chce zachránit, ujišťuje diplomat

V Bruselu se právě koná jednání Evropské rady, kterého se účastní i prezident Volodymyr Zelenskyj. Co od summitu očekáváte?

Ohledně schůzky v Bruselu máme velkou naději. Jsme součást Evropy a samozřejmě počítáme s tím, že Evropská rada schválí balík pomoci pro Ukrajinu.

Takže počítáte s finanční pomocí či zbraněmi?

Počítám se všemi druhy pomoci. Samozřejmě nejvíce potřebujeme tu vojenskou. Pak také samozřejmě potřebujeme i finanční pomoc, protože jsme ve válce.

Bude Ukrajina dále jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem?

Samozřejmě. Jsme otevření k dialogu a USA patří mezi naše největší a nejspolehlivější mezinárodní partnery.

Nyní se spekuluje o tom, že Volodymyr Zelenskyj vyrazí do USA, kam ho doprovodí francouzský prezident Emmanuel Macron. Je to v plánu?

Samozřejmě připravujeme mnohá střetnutí. Každá pomoc ze strany mezinárodních partnerů je velmi důležitá. Jednáme se všemi možnými mezinárodními partnery, mimo jiné i s Velkou Británii.

Očekáváte z jednání již nějaký výsledek?

Samozřejmě, že očekáváme nějaký konkrétní výsledek, protože každý stát v Evropě si uvědomuje, že Ukrajina nyní brání celou Evropu.

Jak roztržku mezi prezidenty Zelenským a Trumpem vnímají Ukrajinci?

Obyvatelé podporují našeho prezidenta. Chápou, že dělá maximum, aby zachránil naše občany a vyhrál v nespravedlivé válce.

Musíme bránit nejen svoji vlast

Jaká je po posledních událostech na Ukrajině nálada?

Nálada je taková, že jsme napadený stát a musíme bojovat. Musíme bránit nejen svoji vlast, ale i Evropu. Jsme vděční každému státu a každému občanovi za to, že podporují Ukrajinu. Spolu zvítězíme.

V Česku se podařilo vybrat přes 70 milionů korun na vrtulník Black Hawk pro Ukrajinu. Co na to říkáte?

Chtěl bych poděkovat každému občanovi Česka a Slovenska i celému týmu Dárku pro Putina, protože je to opravdu unikátní projekt. Vrtulník pomůže zachránit životy a zdraví příslušníků ukrajinských ozbrojených sil. A nejen jich, ale také obyčejných Ukrajinců.