Chceme Zelenského v Praze, chtěli jsme i Bidena. Co Česko chystá v čele EU

„Naší prioritou je nadále Ukrajina a řešení krize s tím spojené. Hovoří se o tom, zda by na takový summit nemohl do Prahy přijet prezident Zelenskyj, ale vše je zatím v jednání a poslední slovo bude mít v této věci pan premiér,“ řekl Lidovým novinám ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

Redakce iDNES.cz se obrátila na ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise o reakci.

Aktuálně je podle ministra Beka ve hře evropský summit věnovaný některému z klíčových témat předsednictví, například energetické bezpečnosti. „Byli bychom rádi, kdyby hostem toho summitu mohl být ukrajinský prezident,“ řekl v rozhovoru pro ČTK. Uskutečnit by se měl na počátku října na Pražském hradě.

Do Prahy podle Beka v nadcházejících týdnech zamíří jeden ze Zelenského poradců. Byl by také rád, kdyby se červencového neformálního zasedání Rady pro obecné záležitosti zúčastnila ukrajinská vicepremiérka pro evropskou a euroatlantickou integraci Olha Stefanišynová.

„Rádi bychom ukrajinskou stranu dostali do dialogu s evropskými premiéry a ministry co nejintenzivněji tak, aby proces hledání podoby vztahů Ukrajiny k Evropské unii co nejvíce odpovídal přáním ukrajinské strany a také našim představám,“ poznamenal Bek.

Americký prezident nebo summit k Balkánu

Vláda plánovala i to, že by pozvala amerického prezidenta Joe Bidena, ale vzhledem k tomu, že hlava USA už v Evropě byla koncem března, počítat s jeho příletem i v červenci je nerealistické.

Kromě summitu s ukrajinským prezidentem je podle LN na stole ještě možnost uspořádat summit k západnímu Balkánu. Avšak nynější předsednická Francie chystá v červnu velkou konferenci právě k problematice západního Balkánu a podle zdroje LN na Česko nic moc z této problematiky nezbude. „Jakmile jde o debaty o rozšíření EU, chce si to Paříž, která k rozšiřování přistupuje velmi opatrně, řešit doma,“ podotkl zdroj.

Úsporný program předsednictví mimo Prahu

Původně vláda plánovala více akcí uspořádat v regionech. Válka na Ukrajině a řešení hlubokých ekonomických problémů ale podle Beka vedou k tomu, že ambice posilovat program předsednictví v regionech bude muset být velmi úsporná.

„Je jasné, že za těchto podmínek by bylo neobhajitelné před veřejností nějakým způsobem zvyšovat rozpočet českého předsednictví,“ uvedl. V regionech by se mohly uskutečnit například kulturní akce. „Ale naše ambice vysunout mimo Prahu nějaké náročnější akce z hlediska logistiky a financování válkou berou za své,“ doplnil Bek.