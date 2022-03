POLITICKÝ DIÁŘ: O Voltairovi, jeho životopiskyni a velkém NIC

Slavnému francouzskému osvícenskému filozofovi a spisovateli Voltairovi bývá často přisuzován výrok: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.“ Onu větu, která bývá často uváděna jako příklad principu svobody projevu, přitom vůbec neřekl ani nenapsal Voltaire. Její autorkou je britská autorka Voltairova životopisu Evelyn Beatrice Hall, která tak v knize Přátelé Voltaira charakterizovala filozofův obecný přístup ke svobodě názorů. Což ovšem na platnosti citovaného výroku vůbec nic nemění.

To by totiž také jednou mohli ve vládě či v bezpečnostních složkách sedět lidé, kteří by za nebezpečné mohli pokládat třeba články Respektu.