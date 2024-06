Důvod je jednoduchý: miliony uprchlíků si do zahraničí převedly své úspory. A tamní firmy, ale i státní instituce, se snažily dostat své finance do bezpečí. Česko, kam směřovala po Polsku druhá nejpočetnější skupina uprchlíků, příliv ukrajinských peněz zaznamenalo také. Jak zjistila MF DNES, za poslední dva „válečné“ roky přišlo z Ukrajiny do tuzemského bankovního sektoru v přepočtu přes 115 miliard korun.

Do Evropy mohly zamířit i peníze z korupce, se kterou se Ukrajina dlouhodobě potýká.