Ubytovávám Ukrajince. Jejich příběhy se hodně liší, popisuje Češka

„Přítel je Ukrajinec a s Ukrajinci pracuje. Začalo to vlastně tím, že jsme potřebovali ubytovat rodinu jeho zaměstnanců. Moje mamka dala na svůj Facebook prosbu o ubytování a sešlo se tolik lidí, že nám nezbývalo než to dát do excelové tabulky a nabízet ubytování lidem, kteří ho potřebovali,“ vysvětluje třiadvacetiletá Valerie C., jak se k dobrovolné pomoci vůbec dostala.

Informace o kapacitách následně sdílela jak pro české přátele na Instagramu, tak pro Ukrajince skrze telegramové kanály. Potřeby uprchlíků se prý velmi lišily.