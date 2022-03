Stanjura chce přidat v rozpočtu 1,8 miliardy na uprchlíky z Ukrajiny

Ministr financí uvedl, že 1,5 miliardy korun má jít ministerstvu vnitra na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Dalších 300 milionů korun si mají rozdělit ministerstva vnitra a zahraničí na humanitární pomoc Ukrajině. Peníze chce ministr financí vzít z vládní rozpočtové rezervy.

Poslanci podpořil v půlce ledna návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 280 miliard korun v prvním čtení. Nyní už tak nemohou měnit výši schodku, jen přesouvat peníze mezi jednotlivými kapitolami. Přesuny budou moci navrhnout v pátek při projednávání rozpočtu ve druhém čtení.

Do diskuse o rozpočtu se zapojil i Senát, který ho neschvaluje a nemůže ho proto ani přímo ovlivnit. Předseda výboru pro obranu a bezpečnost Pavel Fischer řekl, že Senát by měl ve středu vyzvat vládu, aby zvýšila výdaje na obranyschopnost státu. Měla by tím také posílit nezávislost na Rusku v energetické a dalších strategických oblastech.

Výbor vyzval vládu Petra Fialy také k navýšení výdajů na kybernetickou bezpečnost v souvislosti s hackerskými útoky z ruského území.