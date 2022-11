Studenti z Ukrajiny dostanou na maturitní zkoušku v Česku tento rok víc času

Podle údajů ministerstva bylo k 30. září v maturitních oborech v posledním ročníku 25 azylantů, tedy studentů s doplňkovou či dočasnou ochranou.

K úpravě přistoupilo ministerstvo proto, že nynější pravidla jsou nastavená na cizince, kteří se vzdělávali alespoň čtyři roky v přecházejících osmi letech před zkouškou ve škole mimo území České republiky. Situace válečných uprchlíků z Ukrajiny je však podle resortu zcela odlišná.

„Pokud by se postupovalo podle běžných pravidel pro uzpůsobení podmínek, která jsou vzhledem k uvedenému obecně nedostatečná, hrozila by vysoká neúspěšnost žáků cizinců u maturitní zkoušky, a to nikoliv pro zvládnutí odborné složky vzdělávání, ale kvůli krátkému času na ovládnutí českého jazyka na vysoké úrovni. To by ztížilo přístup cizincům na trh práce nebo k dalšímu vzdělávání pouze z důvodu potřeby delšího časového úseku pro znalost českého jazyka v potřebné úrovni,“ uvedlo MŠMT.

Ukrajinští uprchlíci budou mít o 25 procent delší čas na písemnou zkoušku a na praktickou zkoušku školní, tedy profilové části maturity. Přitom platí, že délku písemné zkoušky a praktické zkoušky stanovuje ředitel školy. Na ústní zkoušku před maturitní komisí se budou moci připravovat 30 minut. Běžně je na přípravu určeno 15 až 20 minut.

Písemná práce z českého jazyka a literatury, kterou budou v roce 2023 ukrajinští uprchlíci skládat, bude muset být dlouhá alespoň 200 slov. Standardně je minimum 250 slov. V seznamu literárních děl k maturitě musí mít utečenci nejméně 15 literárních děl místo obvyklých 60. Podle ministerstva mohli ukrajinští uprchlíci k četbě literárních děl zejména českých autorů využívat pouze poslední ročník vzdělávání, a proto se úřad rozhodl pro ně požadovaný počet děl snížit.

Ukrajinští uprchlíci mohou v přihlášce k maturitní zkoušce k jarnímu nebo podzimnímu zkušebnímu termínu v příštím roce nahradit úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání mimo území Česka čestným prohlášením, pokud doklady nemají. Umožňuje to zákon o opatřeních ve školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Dokumenty je třeba střední škole doložit u jarního zkušebního období do letošního 14. prosince a u podzimního zkušebního období do 25. června 2023.