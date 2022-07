Polovina uprchlických domácností má dítě mladší 5 let, ukazují data MPSV

MPSV pro potřeby analýzy využilo jak administrativní data, tak především provedlo vlastní výzkum, který pokryl 50 tisíc osob.

Z analýzy vyplývá, že mezi příchozími je 44 procent žen a 36 procent dětí. Pod 45 let je třem čtvrtinám dospělých uprchlíků, přičemž 28 procentům z celkového počtu dospělých je dokonce pod 30 let. Pouhá 4 procenta příchozích je ve věku nad 65 let.

Nejčastějším typem ukrajinské domácnosti uprchlíků v ČR tak je matka s jedním dítětem, těch je přesně 3 623, tedy 21 procent. Výrazná část z nich má velmi malé děti, kdy bezmála polovina domácností má děti mladší 5 let.

Solidární domácnosti převažují

Přibližně 44 procent respondentů bydlí v solidárních domácnostech, dalších 24 procent bydlí v nájmu či podnájmu. Na ubytovnách žije 15 procent uprchlíků.

Z velké části mají příchozí uprchlíci zajištěné stabilní ubytování, a to zejména díky solidárním domácnostem, které jsou ze 70 procent české, 28 procent tvoří Ukrajinci, kteří zde již dříve žili.

Polovina uprchlických domácností má ubytování poskytované zcela zdarma, většina navíc žije v bytě či části domu, kterou mají vyhrazenou sami pro sebe. Přes 75 procent uprchlíků je se svým ubytováním spokojeno.

Čeština je problémem

Uprchlíci potřebují především pomoc s výukou češtiny, zejména ti ekonomicky aktivní. Jazykové kompetence uprchlíků v češtině a angličtině jsou obecně nízké, nicméně téměř jedna třetina uprchlíků češtinu částečně ovládá. Kvůli tomu působí příchozí převážně v nízkokvalifikovaných profesích a nedaří se jim využít jejich profesního potenciálu. Mezi příchozími uprchlíky jsou přitom nejčastěji vysokoškoláci, na 35 procent.

Tři čtvrtiny uprchlíků se potýkají s vážnými finančními problémy. Dobře zajištěných je přitom naprosté minimum. Nejhorší jsou finanční poměry uprchlíků, kteří žijí na ubytovnách. Ekonomické potíže by se výrazně prohloubily u těch, kteří by museli začít za ubytování platit.

V České republice je podle dat cizinecké policie na začátku července přes 390 tisíc osob s udělenou dočasnou ochranou. Česko je tak ze států EU třetím nejčastějším cílem Ukrajinců prchajících ze země.