Nikdo si nepřeje, aby ty tanky přijely i sem, řekla Pekarová Adamová

Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová prohlásila, že společným cílem je nyní porazit ruského prezidenta Vladimira Putina. To se podle ní podaří jedině tehdy, když budou postupovat jednotně. Upozornila na to, že jednota nebude fungovat, jestli proti sobě budou „poštvávat“ části společnosti.

Místopředsedkyně hnutí ANO a exministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že opozice nekritizuje veškerou politiku vlády. „Jedna strana mince je zahraniční politika, zde nemáme žádných výhrad,“ řekla. Připomněla, že tato opatření hnutí přijalo. Druhá strana je podle Schillerové hospodářská a ekonomická politika. K té má podle ní ANO připomínky.

„Vláda se musí starat o všechny lidi na území České republiky bez ohledu na to, jestli přišli z Ukrajiny, nebo jsou občany ČR,“ zdůraznila Schillerová a dodala, že hnutí proti ukrajinským uprchlíkům nic nemá.

„Vlády se nemají starat o lidi, ale postarat se o bezpečí,“ oponovala Pekarová Adamová. Rusko se podle ní na Ukrajině nezastaví. Občanům České republiky tak podle předsedkyně Sněmovny pomáhají tím, že přispívají k Putinově porážce. „Myslím, že si nikdo nepřejeme, aby ty tanky přijely i sem,“ prohlásila.

Podle ní by se vláda měla starat o to, aby se rodiny mohly o sebe starat samy. Zmínila například příspěvek na bydlení. „Ale udělat plošná populistická opatření není dlouhodobě udržitelné a ani to není řešení,“ řekla. Kroky polské nebo německé vlády tak podle ní nemohou fungovat dlouhodobě.

Schillerová upozornila na to, že ekonomické problémy budou mít i lidé ze třetí třídy. Zmínila i vysokou inflaci v zemi, která rostla ještě před vypuknutím války na Ukrajině.

Podle odhadů odborníků se navíc bude stále zvyšovat. „Guvernér Rusnok řekl, že to bude až 14 procent,“ řekla Schillerová. Dodala, že stínová vláda ale nebude používat pojem „Fialova drahota“. „Vůbec nezpochybňuji tu pomoc,“ řekla Schillerová. Dodala, že by současná vláda měla využít zkušenosti vlády předchozí.

Příspěvek jako poděkování a nouzový stav

Podle Pekarové Adamové je základním plánem, jak uprchlickou krizi zvládnout, zajistit pro příchozí Ukrajince důstojné ubytování. Reagovala i na objevující se kritiku ohledně toho, že vláda při rozdělování příspěvků dostatečně nerozlišuje podmínky ubytování, které Češi ukrajinským uprchlíkům nabízí.

„Domnívám se, že je důležité to nevnímat jako pokrytí nákladů, ale jako poděkování,“ reagovala. Zásadní je podle ní solidarita. Prohlásila, že během několika dnů by měl být v oběhu dotační program. „Jsme v kontaktu s komunitou architektů, kteří pracují na vybudování nízkonákladových a udržitelných bytů,“ zmínila. Upozornila na to, že válka začala před měsícem a všechno tak ještě hotové být nemůže.

„Bavíme se tady o 300 tisících lidí v takhle krátké době,“ připomněla Pekarová Adamová. Opět zdůraznila, že mezi příchozími jsou převážně ženy s dětmi. Podle ní většina z nich nechce v Česku zůstávat dlouhodobě. Mezi důvody uvedla rozdělení rodin. Muži totiž často zůstávají na Ukrajině, kde se účastní bojů.

„Není to tak, že by vláda nenaslouchala opozici. To nemůže nikdo říct,“ reagovala Pekarová Adamová. Připomněla některé shody ve Sněmovně, ke kterým mezi vládou a opozicí v posledních týdnech došlo. Schillerová upozornila na to, že opozice byla ochotná podpořit nouzový stav na třicet dní.

„Vláda tady mohla mít ústavní většinou schválený nouzový stav,“ upozornila. Dodala, že opozice se chce chovat vstřícně. Podle Pekarové Adamové ale třicet dní stačit nebude. Nouzový stav vyhlášený během pandemie se podle ní lišil od nouzového stavu, který byl vyhlášený během válečné situace. Vláda musí dělat kroky rychle. Chtějí nouzový stav do konce května. Předsedkyně Sněmovny rovněž prohlásila, že se Česko nachází v bezprecedentní situaci.