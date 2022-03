Uprchlická kalamita ochromila Prahu, hasiči rozvezou Ukrajince do krajů

Před přetížením pražského centra varoval už po poledni primátor Prahy Zdeněk Hřib. Dodal, že magistrát požádal o řešení situace stát. Podle něj v centru čekalo po poledni na odbavení asi 2 000 lidí.

Další lidé, kteří nyní přicházejí, by museli na odbavení čekat až do rána. Problém je podle Hřiba i s ubytováním, protože v metropoli již kapacity nejsou.

Hřib řekl, že v případě stop stavu by centrum přijímalo pouze ty uprchlíky, kteří nemají kde zůstat a potřebují zajistit ubytování. Těch je v tuto chvíli výrazná menšina, v neděli centrum odbavilo 3 284 lidí a ubytování zajistilo pro 180 z nich. Další stovky lidí bez ubytování nicméně podle primátora odjely do mimopražských center, a to buď z Vyšehradu nebo přímo z hlavního nádraží.

„Snažíme se zajistit nějaké další kapacity u soukromých nabídek, které tam jsou, ale chybí nám nějaká vládní pravidla,“ řekl. Doplnil, že město stále neplánuje otevřít další asistenční centrum, protože to není možné z důvodu organizační složitosti a nedostatku pracovníků.

Uprchlíky podle primátora není problém převážet, ale musí být jasné kam. „Přepravní kapacita není v tuto chvíli limitem, limitem je to, aby nám Národní asistenční centrum sdělilo, do kterých center ty lidi můžeme vozit,“ řekl.

Hasičský záchranný sbor ČR @hasici_cr ⚠️ S ohledem na dlouhé čekající lhůty Krajské asistenční centrum pomoci Praha (KACPU) nebude během následujících 24 hodin přijímat nové uprchlíky. Odbavení osob bude přesměrováno na ostatní méně vytížená krajská asistenční centra pomoci převážně hasičskými autobusy. oblíbit odpovědět

Hřib dále uvedl, že město také jedná o navýšení kapacit lůžek na hlavním nádraží, které slouží především pro ty Ukrajince, kteří Prahou jenom projíždějí na cestě zpravidla do Německa. Jejich počet podle primátora roste a dosavadních 40 lůžek přestalo stačit. „Požádal jsem České dráhy o uvolnění dalších prostor,“ řekl.

Od napadení Ukrajiny ruskou armádou 24. února už se v České republice přihlásilo více než 46 tisíc ukrajinských uprchlíků. Jenom za neděli to bylo 4 112 lidí. Speciálních víz už ministerstvo vnitra vydalo 57 025, v neděli se stejně jako v pátek a sobotu jejich počet pohyboval okolo 12 tisíc.

Ministr vnitra Vít Rakušan v neděli prohlásil, že se do Česka podle odhadů dostalo už 100 tisíc Ukrajinců prchajících před válkou. Další uprchlíci každým dnem přijíždějí vlakem, autobusy i auty.