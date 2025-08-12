Vedete projekt Paměť národa, který prostřednictvím pamětníků zaznamenává zlomové dějinné události. Na Ukrajině jste byl od začátku velké invaze čtyřikrát. Je něco, čemu Češi na válce nerozumí, protože její následky neviděli na vlastní oči? Něco, co se dá jen těžko zprostředkovat?
Nejde přenést strach o život a bolest ze ztráty blízkých. Na Ukrajině není rodina, která by takovou zkušenost neměla. Když s Ukrajinci mluvíte, hovoří s vámi jako s lidmi z jiného světa. Vy jste přijel z bezpečné západní Evropy, zatímco oni jsou v předpolí pekla. Zadržují, jak sami říkají, hordy skřetů. Nepřenositelná je i touha být svobodný, což my po 35 letech od pádu komunismu považujeme za absolutní a nedotknutelnou samozřejmost.
Znám lidi, kteří si spořili celý život a víc než polovinu celoživotních úspor poslali Ukrajině. Třeba i statisíce korun.