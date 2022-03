Kolem domů létaly rakety. Volyňští Češi se nedobrovolně vrací do vlasti

„Cesta probíhá v pořádku, děti ale asi cítí, že se doma něco děje a jsou vystrašení,“ popisuje plynulou češtinou důchodkyně Olena, která opustila město Žytomyr se svou dcerou a dvěma vnučkami. Jedné z nich jsou pouhé tři roky. Pokud by se Putinův režim rozhodl rozšířit pozemní ofenzivu na západ od Kyjeva, Žytomyr a přilehlá města by byla první na ráně. Zdejší letiště již v minulých dnech zasáhlo tvrdé odstřelování.

„Na letiště, které je necelých deset kilometrů od našeho domu, dopadaly rakety, některé se k nám dokonce přibližovaly. Očekávaly jsme, že by nás mohly zasáhnout každým dnem, proto jsme odjely,“ popisuje šestašedesátiletá žena. Společně s ní do evakuačních autobusů nastoupilo dalších 81 lidí, téměř polovina z nich jsou děti.

Přímo v autobuse sedí i režisér Jakub Motejzík, který se na místě pohybuje od okupace Krymu v roce 2014 a točí zde pro Českou televizi dokumentární film. „Cestující jsou otřesení. Vyprávějí mi, jak jejich děti v noci nemohou spát, protože kolem lítají rakety, houkají sirény a musejí utíkat do krytů,“ popsal situaci. Proces odjezdu byl dle jeho slov pro místní zdlouhavý a náročný. Samotný výjezd zabral asi 7 hodin kvůli všem možným kontrolám.

„Ženy měly asi dvě hodiny na to se rozhodnout, zda pojedou. Část z nich to vzdala a nedokázala tam nechat dům, manžely, vnuky, syny a podobě. Všechny mají ideu, že se na Ukrajinu jednou vrátí,“ dodává.

Volyňská oblast

Velká část evakuovaných hovoří česky. Takzvaní Volyňští Češi, česká národnostní menšina, jsou potomci přistěhovalců, kteří odešli z Česka na severozápadní Ukrajinu kvůli nepříznivým životním podmínkám na konci devatenáctého století. Nyní jich zde žije asi 1 500. Jejich návrat do původní vlasti probíhal již ve dvou vlnách, poprvé po druhé světové válce a následně po rozpadu Sovětského svazu. Kvůli ruské agresi dochází k vlně třetí.

Celou akci koordinovalo ministerstvo vnitra a policie ve spolupráci se Středočeským krajem. Prchající vyráželi autobusy z Žytomyru, Malinovky a dalších obcí na maďarskou hranici. Tuto část cesty dojednávala profesorka Žytomyrské technologické univerzity Ludmila Čižovská s středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou. Na zajištění dopravy se podílel dle svých slov i bývalý premiér Andrej Babiš. Vybavení a základní potraviny pro uprchlíky poskytla Potravinová banka pro Středočeský kraj.

Na maďarských hranicích evakuovaní přesedli do autobusů společnosti BusLine, logistiku na evropské straně zajišťoval radní Středočeského kraje pro veřejnou dopravu Petr Borecký. „Akci jsme plánovali již od soboty, původně měly autobusy dojet až do Žytomyru, ale nakonec to kvůli bezpečnostní situaci nebylo možné,“ popsal pro iDNES.cz Borecký. Vyzvednutí proběhlo nakonec na maďarské hranici dle jeho slov z důvodu zkolabovaného přechodu na Slovensku.

Příjezd nedobrovolně vystěhovaných Volyňských Čechů do Prahy se očekává okolo úterní půlnoci. Po příjezdu do České republiky budou pobývat buď u svých kontaktů, nebo ubytování získají jako ostatní příchozí z Ukrajiny.

Důchodkyně Olena s vnučkami má naštěstí část příbuzných v Brně a Plzni, kteří je vyzvednou přímo v Praze. „Na místě zůstala druhá dcera kvůli manželovi a dětem. Modlíme se, aby nám nezničili dům a měli jsme se kam vrátit. Všichni jsme tu moc vděční za pomoc,“ dodává na závěr rozhovoru.