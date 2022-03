Česko naočkuje Ukrajince. Chystáme nestandardní schémata, říká Chlíbek

„Připravujeme aktualizaci doporučení k očkování ukrajinských osob u nás, ve spolupráci s praktiky pro děti a také epidemiology. Připravujeme nestandardní schémata pro nestandardní dobu. Pokud pomáháme uprchlíkům, pak také pomáhejme s jejich očkováním. Ti, co přicházejí, jsou proočkováni tak z 50 procent,“ napsal Chlíbek na Twitteru.

Kvůli uprchlické vlně vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu se očkováním uprchlíků zabývá také ministerstvo zdravotnictví, zejména pak očkováním dětí. „Většina povinných očkování je na Ukrajině stejná, drobné rozdíly jsou jen v termínech,“ sdělil v úterý ministr zdravotnictví Válek.

Příchozí Ukrajinci celkově představují podle odborníků výzvu pro český zdravotnický systém. Ti, kteří v České republice získají vízum připravené vládou, se mohou přihlásit k veřejnému zdravotnímu pojištění. Získají tak nárok na stejnou péči jako Češi.

Válek ve čtvrtek uvedl, že by českému zdravotnictví mohli pomoci právě prchající lidé. Podle něj je třeba dostat ukrajinské odborníky, lékaře i další zdravotníky do systému co nejdříve. V řádu dní by podle něj mohli začít pomáhat s péčí o ukrajinské uprchlíky.

Příští týden Válek vládě předloží návrh na zjednodušení zaměstnávání zdravotníků z Ukrajiny. Sdělil to po jednání s eurokomisařkou pro zdravotnictví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakidesovou. EU podle ní přijde s jednotným řešením.