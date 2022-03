Jaká je teď situace v Kyjevě?

Kyjev je zatím OK. Děti v nemocnici jsou ovšem ve velkém ohrožení, pokud dojde jídlo, léky. Potřebují transfuze. Posílám peníze od českých lidí doktorům, přímo na jejich platební karty. Mají to během minuty a mohou nakupovat. Brambory, jablka, cokoliv co ještě je. A do toho je Rusové ostřelují.

Putin už ztratil vše. Moje domněnka je, že brzy pojede na valníku. Možná mi dáte brzy za pravdu. Někdo ho v Kremlu odstraní.