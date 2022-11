Čeští politici se vrací z Kyjeva. Po příletu představí výsledky jednání

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal ocenil, že česká vláda podpořila, aby byli u mezinárodních soudů souzeni ruští okupanti za válečné zločiny. Poděkoval také za to, jak Česko pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny.

Do Kyjeva doprovodili Fialu vicepremiéři Vít Rakušan, Marian Jurečka a Vlastimil Válek, ministryně obrany Jana Černochová, ministr zahraničí Jan Lipavský, ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr dopravy Martin Kupka. V pondělí odpoledne ministři jednali se svými protějšky samostatně.

Za přirozené a automatické Fiala označil další pokračování vojenské i humanitární podpory Ukrajiny. Cílem je podle českého premiéra obnova územní celistvosti země.

Aktuálně česká vláda uvolnila 20 milionů korun na nákup naftových generátorů, které mají po ruských útocích pomáhat s nahrazováním výpadků dodávek elektřiny v Dněpropetrovské a Lvovské oblasti.

Česko podle Fialy podporuje i co nejrychlejší uvolnění 3 miliard eur přislíbených zemi z unijních zdrojů. Tématem byla také o poválečná obnova Ukrajiny včetně toho, jak by se do ní mohly zapojit české firmy. Podle české Hospodářské komory projevilo ochotu se jí účastnit přes sto firem.