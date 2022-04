Válka neskončí. Musíme se připravit na těžké boje, říká velvyslanec Perebyjnis

V uplynulém týdnu obletěly svět záběry nepochopitelných zvěrstev z města Buča. Prezident Volodymyr Zelenskyj dokonce opustil Kyjev a jel se na tuto scénu osobně podívat, na místě ji přirovnal k masakru ve Srebrenici. Co vám problesklo hlavou, když jste drastické snímky poprvé viděl?

Jako každého normálního člověka mě to zasáhlo. Znám mnoho lidí, kteří ve městě Buča žijí či žili. Je to taková rekreační zóna na předměstí Kyjeva, Ukrajinci sem často jezdili na chaty a chalupy. Samozřejmě, člověk cítí vztek, ale já si myslím, že bychom tomu měli zkusit čelit s chladnou hlavou.

Abychom mohli myslet racionálně a připravovat se na to, že musíme viníky této tragédie dostat před trestní tribunál. Aby za své činy nesli zodpovědnost. Emoce jsou v takových situacích často na obtíž. Ale říkám zkusit, protože kontrolovat emoce, když vidíte, jak vojáci zabíjejí takto brutálním způsobem civilisty, je opravdu těžké. Musíme to nicméně zvládnout.