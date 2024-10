Charlie Czech padl na Ukrajině, Pavel jej nyní vyznamenal za hrdinství

Kája, jak mu doma říkali, žil s rodiči a mladším bratrem u Nového Strašecí na Rakovnicku. Vojákem chtěl být už od dětství. V dospělosti se přihlásil do aktivních záloh a ve Vyškově absolvoval měsíční výcvik, který ho nadchnul. „Každému výcvik na potkání vychvaloval a doporučoval, že by si to měl každý zkusit,“ vzpomínal pro projekt Paměť národa otec Martin Kučera.

Rodiče z Karla chtěli mít učitele a měli radost, když se jejich syn skutečně po gymnáziu dostal na pedagogickou fakultu. Jenže pak přišel covid, online výuka a Karel se rozhodl ve studiu nepokračovat.

Později se přihlásil na Univerzitu obrany v Brně. Podle rodičů se Karel aktivně zajímal o dění ve světě a ještě před Putinovou invazí na Ukrajinu prohlašoval, že válka určitě bude.

Byl to právě Karel, kdo 24. února 2022 svého otce vzbudil, aby mu sdělil, že začala válka. Mladík napřed posílal peníze sbírkám na Ukrajinu, cítil však potřebu dělat víc. „Jednou mi vysvětloval, že Putinovi nejde o území ani o peníze, že chce lidi. Jakmile Ukrajinu ovládne, tak Ukrajinci budou za pár let stát proti nám – ať už budou chtít, nebo ne. Oni by je přinutili. A Kája pochopil, že jedině tam je jeho místo, na Ukrajině,“ popisoval pro iDNES.CZ otec Martin.

Na Ukrajinu Karel odjel v květnu 2022. Rodičům tvrdil, že jede na cvičení aktivních záloh. Až později jim po telefonu přiznal, kde opravdu je.

Na Ukrajině se stal členem Třetího pěšího praporu Internacionální legie obrany, což je legální útvar ukrajinské armády, jehož vznik inicioval sám prezident Volodymyr Zelenskyj. Skládá se ze zahraničních dobrovolníků. Kája v něm používal jméno Charlie Czech, což je složenina Kájovy české přezdívky Charlie a toho, jak mu Ukrajinci říkali – Czech (Čech, pozn. red.).

Než odjel z Česka, požádal o vyřazení z aktivních záloh a prezidenta Miloše Zemana o souhlas s tím, že půjde na Ukrajinu bojovat. Ten nedostal. Naopak jej policie začala stíhat za trestný čin služby v cizích ozbrojených silách. Jeho rodiče se upínali k Zemanovu příslibu, že takovým lidem udělí abolici, to se ale také nestalo.

Domů se z Ukrajiny Karel Kučera vrátil dvakrát. Rodiče pokaždé doufali, že ho přesvědčí, aby zůstal. Bylo jim ale čím dál jasnější, že to k ničemu nepovede. „Při druhé návštěvě doma říkal, že musí odjet, protože kdyby se nevrátil, zničil by morálku jednotky, v níž byl. Oni na něj spoléhali,“ vyprávěla matka Jana.

Poslední zprávu rodičům Janě a Martinovi Karel napsal 18. března 2023. Poslal fotku, jak jí v autě hamburger a jedou na frontu.

Otec Martin letos v říjnu pro Paměť národa uvedl, že Kája zemřel u Bachmutu po třech zásazích z kalašnikova. Karla posmrtně vyznamenal i prezident Zelenskyj Řádem za odvahu.