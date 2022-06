Okamura: Válka na Ukrajině musí skončit, Fiala pomáhá krýt kauzy STAN

Během projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v českém parlamentu členové hnutí SPD jako jediní nepovstali a netleskali. Nebylo to zbytečné gesto?

Vůbec ne. Naopak, je to obrovské plus. Podívejte se na mé sítě, samé pozitivní ohlasy. To video má rekordní počet sledování, jen na mém facebookovém profilu přes 200 tisíc zhlédnutí a zhruba 10 tisíc komentářů, z toho bych řekl 9999 kladných. A víte proč tomu tak je? Protože všichni poslanci kromě SPD hlasovali pro válku. Jediné SPD hlasovalo proti válce.

Agresorem je ale přece Rusko, to rozpoutalo válku…

V tom projevu ukrajinského prezidenta zazněla, při troše zjednodušení, hlavně slova jako válka, zbrojení a vstup Ukrajiny do EU. Ani jednou nebylo zmíněno slovo mír či mírová dohoda. A tomu my opravdu tleskat nemůžeme. Ostatně i naše billboardy po celé ČR nesou slogan: Nechceme válku. A ostatní ji chtějí. Jak členové pětikoalice, tak ale i všichni členové hnutí ANO. I Andrej Babiš vstal a zatleskal. My nejsme ani proruská, ani proukrajinská, ani pročínská strana. My jsme pro Českou republiku.

Yevhen Perebyinis @YPerebyinis Ptají se mě, proč prezident Zelenskyj v českém parlamentu řekl, že mezi českými politiky nejsou tací, kteří se bojí možnosti, že svoboda vyhraje a tyranie prohraje. Myslím si, že měl naprostou pravdu. Klíčová slova tady jsou ČEŠTÍ a POLITICI. oblíbit odpovědět

Nejste tedy ale protiukrajinský? Například ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis vás, ačkoliv nepřímo, označil za příjemce kremelských not. V jiném twitterovém příspěvku pak dodal, že Zelenský měl pravdu, když řekl, že všichni čeští politici jsou na straně Ukrajiny.

Já jsem s ním v životě nemluvil. Co čekat od velkého obhájce banderovců. Perebyjnis v září 2018 zaslal dopis České televizi, ve kterém se ohrazoval proti odvysílání polského filmu Volyň. Ten popisuje masakr Poláků spáchaný příslušníky Ukrajinské povstalecké armády, tedy takzvanými banderovci, během druhé světové války. Podle ukrajinského velvyslance Jevhena Perebyjnise Bandera usiloval o nezávislost země a jediným cílem banderovců bylo vytvoření nezávislého státu. Přitom je to oficiální velvyslanec prezidenta Zelenského v České republice. K tomu nemám co dodat, občané si to jistě přeberou.

Není ale opravdu pádný argument ten, že by se Ukrajina měla rozhodnout sama, kdy má dojít na příměří? Přece jen Ukrajina je tou napadenou zemí a i my máme svou vlastní zkušenost s mnichovským diktátem…

Já souhlasím s názory světových politiků, jmenovitě s německým kancléřem Scholzem, italským premiérem Draghim a francouzským prezidentem Macronem, kteří hovoří o nutnosti mírových jednání. Chápou, že opotřebovávací válka způsobuje obrovské problémy celému světu. Je proto potřeba zasednout k jednacímu stolu.

‚Fiala pomáhá vše krýt‘

Za jak závažnou považujete kauzu okolo, nyní již bývalého, pražského náměstka Petra Hlubučka, která vyplula na povrch středeční policejní razií na pražském magistrátu?

Je to již několikátá mimořádně závažná kauza druhé nejsilnější vládní strany, tedy hnutí STAN, v řadě. Tato nejnovější kauza prokázala, že nejvyšší členové tohoto hnutí jsou součástí organizovaného zločinu a že celé hnutí je součástí politické mafie.

Byl byste pro, aby Vít Rakušan, předseda hnutí STAN, opustil pozici ministra vnitra? To ostatně navrhuje druhý opoziční subjekt, hnutí ANO.

Podle mého názoru se Vít Rakušan nikdy ani neměl stát ministrem vnitra. Já ho znám osobně, i když pouze ze Sněmovny, delší dobu a vím, co je zač. Rakušan celou záležitost bagatelizuje. Je to minimálně na okamžité odstoupení hnutí STAN z vlády.

Nicméně jde v prvé řadě o obrovské selhání Petra Fialy, protože on taktéž věděl, co přesně je hnutí STAN a přesto je do vlády vzal. Považuji za tristní, že k oné sérii kauz premiér mlčí. Tím je přece kryje. Kryje mafiózní praktiky a organizovaný zločin, jak to nazývá policie. Petr Fiala na opakované dotazy ze strany politiků a novinářů, zda kauzy hnutí STAN odsoudí, neodpovídá. Všichni víme, že v minulém volebním období současný premiér vyzýval lidi, kterým ještě nebylo nic prokázáno, aby odstoupili. Nyní, když je tady extrémně závažná kauza – jak jinak to nazvat, když si politici navzájem říkají, že přijdeme do Prahy krást – tak to celé kryje. To jsem si nedokázal představit ani ve snu. Petr Fiala by mě vystrčit hlavu z písku. Za mě je to tedy i na okamžitou demisi vlády.

Z čeho usuzujete, že jde o krytí?

Tak si vemte třeba to veto ze čtvrtka, kdy jsme navrhovali zařazení mimořádného bodu na sněmovní program, abychom dali prostor k projednání této kauzy. Celá pětikoalice – a upozorňuji, že na zablokování stačí veto pouze dvou stran – tento návrh zablokovala. Přitom stačil například PirSTAN, ostatní nemuseli. Tedy je to očividné.

Petr Fiala a Vít Rakušan se ani neuráčili přijít do Sněmovny, když jsme tento bod navrhovali. Přitom jsou oba na území České republiky, Petr Fiala byl předtím na interpelacích. Místo nich vyslali Věru Kolářovou, která během řeči při slově kauzy naznačovala rukami uvozovky. Co jiného to je, nežli bagatelizování?

Nevěříte tedy tomu, jak celou záležitost prezentují představitelé hnutí STAN? Že se jedná o individuální pochybení…

Organizovaný zločin, jak to nazývá policie, hnutí STAN a ministr vnitra za STAN, který má ve své gesci policii, to přece nejde dohromady. To je obrovský střet zájmu. Navíc ještě odchod minulého policejního prezidenta proběhl za podivných okolností, když Vít Rakušan přebíral svůj resort. Já jsem to říkal už v souvislosti s kauzou Polčák – Rakušan se Jana Švejdara zeptal na jedinou otázku, která zněla: Budete vyšetřovat kauzy hnutí STAN?

A jelikož pan Švejdar byl rovný člověk a nešel novému ministru na ruku, tak se musel klidit. Ostatně Vít Rakušan opakovaně nechtěl odpovědět na mé dotazy, kde jsem se ho tázal, o čem hovořil s bývalým policejním prezidentem Švejdarem.

Rakušan teď nemůže jít proti hnutí STAN. Ti lidé ho tam dotlačili. Je to organizovaná zločinecká struktura a politická mafie. To se v České republice ještě nikdy nestalo, že by všichni čelní představitelé strany buď lhali, podváděli či byli součástí něčeho, co jsem již popsal.

Nyní je taktéž zřejmé, proč jsme se nikdy nedozvěděli – ačkoliv jsem se na to ve Sněmovně ptal snad stokrát – kdo je koncovým vlastníkem firem, které finančně podpořili kampaň hnutí PirSTAN při sněmovních volbách v roce 2021. Dozvědět se, kdo jsou koncoví majitelé z kyperských fondů, jsme se nemohli, protože šlo o lidi napojené na organizovaný zločin.

Jak tedy plánujete, jakožto opozice, nyní postupovat?

Společně s hnutím ANO dáváme dohromady mimořádnou schůzi Sněmovny, již máme sesbírané podpisy, které jsme si předali. Nyní se budeme koordinovat, schůze by měla proběhnout někdy během července. Nicméně je jasné, že s přednostním právem vystoupí zmiňovaní lidé a jejich strany nám zablokují program této schůze. Je to šílené, s tím snad nemůže souhlasit nikdo.

Mluvil jste před chvílí o demisi vlády. Za rohem je české předsednictví Rady EU, to minulé za vlády Mirka Topolánka skončilo fiaskem a pádem vlády, které byla vyslovena nedůvěra. Vydržel byste vy osobně s případnými podobnými kroky až do chvíle, kdy skončí české předsednictví?

Za prvé je nutné říci, že české předsednictví v rámci Rady EU v ničem nepomůže českému občanovi, takže je v podstatě úplně jedno, kdo tou dobou bude u vlády. Navíc když jsem viděl ty priority pro naše předsednictví, které Petr Fiala představil ve čtvrtek v Hrzánském paláci, tak jsem zděsil, protože oni jsou opravdu asi zcela mimo. Na prvním místě totiž uvádějí Ukrajinu. Já jsem říkal, že na prvním místě má být řešení energetické krize, které by tím pádem zabránilo chudnutí českých obyvatelů. Já se otevřeně ptám: Jsou normální?

Priority jsou úplně podivné a za této konstelace je tedy úplně jedno, zda by vláda případně padla, neboť pro českého občana nedělá vůbec nic. Já jsem jedině pro její pád. Nicméně k vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry je potřeba 50 poslanců, tedy to značně závisí na hnutí ANO, které ale ovšem toto vyvolávat nechce. Navíc, aby bylo hlasování úspěšné a nedůvěra byla vyslovena, je u nás zapotřebí nadpoloviční většina všech poslanců, nejen přítomných.

V pátek jste v Budapešti jednal s představiteli maďarské vládní strany Fidesz. Na čem konkrétně jste se domluvili?

Musím říci, že jednání proběhlo v mimořádně přátelské atmosféře. Zjistili jsme, že program SPD se shoduje s programem strany Fidesz. Maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó je mimořádně zkušený a dynamický politik, ve své funkci je už tuším zhruba 8 let.

Ptali jsme se samozřejmě, jak si Maďarsko zajišťuje svou energetickou bezpečnost. Szijjártó nám sdělil, že vůbec nechápe, proč by Maďarsko mělo budovat síť potrubí a přívodů bůh ví odkud. Oni mají levný plyn a ropu, dokonce 5krát nežli některé země EU. Orbán jim to zajistil. Peníze chtějí raději investovat jinam, konkrétně do zlepšení životní úrovně svých občanů. Strategické komodity nejsou otázkou ideologie, říkal. Musí být bezpodmínečně zajištěny, s čímž plně souhlasíme.

Domluvili jsme se taktéž na široké konferenci vlasteneckých stran z celé Evropy, převážně tedy západní a zejména ty, co mají v Evropském parlamentu europoslance. Příští týden budu vystupovat v belgických Antverpách společně s předsedou strany Vlámský zájem Tomem Van Griekenem, kde zveřejníme deklaraci. Snažíme se ukázat, že fungování bez EU je přirozené a že být proti Evropské unii neznamená být protievropský. Naopak.

Při jednání zmínili i paní předsedkyni TOP09 Pekarovou Adamovou, která se snaží rozvrátit dobré vztahy mezi námi a Maďarskem. Musel jsem panu ministrovi zahraničí vysvětlit, že se strana paní předsedkyně by se podle současných průzkumů nedostala ani do Sněmovny. On se tomu smál a hned si to poznamenal.

Česká vláda neschválila váš návrh na udělení státního vyznamenání maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Čím si to vysvětlujete?

No a naopak schválili vyznamenání pro bratry Mašíny, s čímž zcela nesouhlasím. Boj proti režimu, například na hranicích, to se dá vše pochopit, ale vraždit úplně nevinné lidi, to si myslím, že na vyznamenání není.

Návrh na vyznamenání Viktora Orbána vzešel od poslance Jiřího Kobzy. Myšlenkou bylo nastavit zrcadlo návrhu na vyznamenání Zelenského, s kterým my zásadně nesouhlasíme, ačkoliv zase jdeme proti všem, jak pětikoalici, tak zřejmě i proti hnutí ANO. To je české státní vyznamenání, co udělal Zelenský pro naší republiku? Orbán oproti tomu má rád Českou republiku a pracuje na přátelských vztazích v rámci Visegrádské čtyřky.