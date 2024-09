Přes Česko do Ruska. Ukrajinci vyšetřují účast na vývozu armádních technologií

Zamířil do dvou skladů v Horních Počernicích a Uhříněvsi, tam klimatizace dorazily na konci ledna. Druhého února pak prošly logistickým centrem v polském Błonie. O pět dní později byly převezeny do Litvy a odtud zpět přes Polsko do Běloruska. Sedmadvacátého února pak zboží podle zmíněných dokumentů dorazilo na svou finální adresu – do firmy Moven NN v ruském Dzeržinsku.

Zástupce tuzemské firmy odmítl, že by dodávala zboží do Ruska. Za vyšetřováním je podle něj snaha tajné služby společnost vydírat a získat úplatek.