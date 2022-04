Změnou názvů ulic tajíme minulost, už Korunovační byla provokace, říká znalec

V souvislosti s válkou na Ukrajině se oživily snahy o přejmenování některých ulic. Asi nejznámější je návrh změny jména Korunovační ulice v Praze na Ukrajinských hrdinů. Jste pro?

Hlas veřejnosti i obecný smysl pro spravedlnost velí odsoudit ruskou agresi a vyzdvihnout hrdinství Ukrajinců. Pro nás je téma zvlášť silné, protože Putinova okupace Ukrajiny připomíná činy Adolfa Hitlera proti Československu v letech 1938 a 1939.

Pokud jde přímo o Korunovační, mám za to, že už magistrátní radní rozhodli o přejmenování části ulice na Ukrajinských hrdinů. Společně s tím jsme navazující most pojmenovali přímo po jednom z těch hrdinů (po Vitaliji Skakunovi, pozn. red.). Tím je tomu podle mého učiněno zadost a je to v pořádku.