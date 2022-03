Čeští experti na zhoubné nádory krve přijímají první pacienty z Ukrajiny

„Jsme v kontaktu s vedením onkologického ústavu v Kyjevě stejně jako s mezinárodní pacientskou organizací. Deklarovali jsme připravenost převzít péči o nemocné, kteří museli kvůli válce opustit zemi,“ řekl předseda Kooperativní lymfomové skupiny (KLS) Marek Trněný.

„Počítáme s převzetím těch, kteří to budou potřebovat. Jsme přesvědčeni, že část prostředků z nebývalé solidarity s Ukrajinou stejně jako případná dotace z EU by měla směřovat do nákladů na tuto péči,“ doplnil.

Interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice již přijala dvě mladé pacientky z Ukrajiny, které trpí Hodgkinovým lymfomem, a spolu s dalšími lékařskými centry jsou připraveni přijmout i další pacienty. Větší část pacientů podle vedoucí lékařky lymfomové skupiny Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno Andrey Janíkové do Česka teprve přijde.

„Jsme připraveni pacienty přijmout. Naše povinnost je postarat se o ty, kteří za nás na Ukrajině bojují,“ okomentovala situaci Janíková.

Odborníci na hematoonkologii by také uvítali zapojení svých ukrajinských protějšků, kteří v budoucnu do Česka dorazí. V řešení je podoba tzv. nostrifikačních zkoušek, které ověřují, zda má žadatel o práci vzdělání na stejné úrovni jako absolvent příslušného oboru v Česku.

„Řešíme nyní s Českou lékařskou komorou, jak ukrajinské lékaře co nejrychleji zapojit do systému, i kdyby to nejprve bylo na úrovni tlumočníků. Musíme si uvědomit, že sem mohou přijít elitní experti na hematoonkologii, lidé z univerzit, a řada z nich u sebe nebude mít vzhledem k situaci všechny potřebné dokumenty. Něco by mohlo vyřešit čestné prohlášení – ale o tom budeme ještě jednat,“ vysvětluje Vít Procházka z Hemato-onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc.

Hematologická onkologie se podle KLS i tak dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů, specializovaných nelékařských profesí, molekulárních biologů, laboratorních pracovníků, sester, psychologů a dalších.

Podle KLS se počet pacientů s lymfomem nebo chronickou lymfocytární leukémií v Česku v posledních třiceti letech ztrojnásobil, nyní v ČR žije přes 26 tisíc těch, kteří se pro lymfomy léčilo nebo léčí. Ročně lékaři diagnózu sdělí více než 2 500 lidem. Přesnou příčinu nárůstu lékaři neznají, roli podle nich však nepopiratelně hraje životní styl a také stárnutí populace.