Novináři se spojili, pracují z bunkrů, popisuje ukrajinská žurnalistka

Jak se cítíte? Před rozhovorem jste nám poslala fotografie, na kterých je z vašeho okna vidět v dálce kouř. Co se stalo?

Bydlíme na okraji Kyjeva v satelitu, zhruba dvacet minut od městského okruhu. Nevím, co přesně se tam stalo, ale vidíme kouř. (ukazuje kamerou výhled z okna bytu, v dálce je vidět kouř, pozn. red.) Víme, že tam je ukrajinská obrana, za což jsme moc vděční. Tu obranu slyšíme, a i když to zní šíleně, jsme rádi, když ji slyšíme, protože tak víme, že nás chrání. Umíme rozeznat, z jaké strany střelba jde, pokud jde z naší, tak nás to uklidňuje. Doufám, že se situace nezmění.

Propaganda je natolik silná, že nejsem schopná známé v Moskvě vysvětlit, co se děje. Nevěří mi. V Rusku vyšla informace, že muselo zasáhnout, jinak by zasáhlo NATO.