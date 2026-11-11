Milovník piva Havlíček ani na Ukrajině neodolal. Zastavil se pro jedno
„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí
Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...
KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...
Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté
Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...
Milovník piva Havlíček ani na Ukrajině neodolal. Zastavil se pro jedno
Od našich zpravodajů na Ukrajině – Nejen o politických nebo byznysových jednáních je současná cesta vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) na Ukrajinu. Během krátké přestávky...
„Voliči špatně vybrali.“ Krotcí republikáni stojí za Trumpem i po volebním výprasku
Republikáni ve Sněmovně reprezentantů se i po fiasku ve volbách do Kongresu drží linie stanovené prezidentem Donaldem Trumpem. Někteří kritizují voliče a naznačují, že hodlají stát pevně za...
Svobodě a míru musíme přispět každý z nás, řekl Pavel při pietě za veterány
Mír a svoboda nejsou podle prezidenta Petra Pavla nárokem, se kterým se lidé mohou obrátit na vládu, a požadovat, aby jim je zajistila. Jsou věcí všech, řekl ve středu u příležitosti Dne válečných...
Španělsko ochromila dva týdny před volbami první generální stávka za 14 let
Španělsko ochromila generální stávka, první za 14 let, kterou podpořily hlavní odborové svazy. Omezena byla mimo jiné hromadná doprava a částečně i zdravotní a sociální služby. Protestující blokovali...
Problém pro obžalovaného Gašpara. Fico po ztrátě většiny neprotlačil trestní novelu
Slovenská vládní koalice ve středu neprosadila další změny v trestním právu. Poté, co v parlamentu ztratila většinu, její novela neprošla o jeden hlas. Navrhované úpravy by podle opozice pomohly...
Hromadná nehoda. V mlze se srazilo několik kamionů, tah na Německo stojí
Na silnici I/7 na Chomutovsku se v husté mlze srazilo několik aut. Podle policie do sebe nejprve narazilo pět automobilů, z toho tři nákladní. Při dojíždění do stojící kolony se střetly další dva...
Vyhlazení národa Rusku vychází. Ukrajině hrozí demografický kolaps, ukazují čísla
Ukrajina rychle přichází o své obyvatele. Válka si vyžádala životy mnoha lidí v produktivním věku, miliony dalších odcházejí do zahraničí a stále méně párů plánuje mít děti. Země tak ztrácí nejen...
V Abú Zabí skončila jednání o Ukrajině. Kushner s Witkoffem pojedou za Putinem
V Abú Zabí skončilo trojstranné jednání mezi zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války, které ve středu pokračovalo druhým a posledním dnem.
Zpronevěra milionů při koupi veteránů. Recidivistu čeká dalšího 6,5 roku vězení
Za zpronevěru deseti milionů korun pod záminkou nákupu dvou britských závodních vozů Chevron B16 uložil olomoucký krajský soud Martinu Pompovi 6,5 roku vězení. Muž podle rozsudku vylákal peníze od...
Vláda ruší vyhlášku o stravování. Stát nemá být zachránce lidstva, říká Šťastný
Už od září 2027 měly děti ve všech školních jídelnách dostávat na talíř nutričně vyvážená jídla bez polotovarů, přemíry cukru a soli. Jenže vyhlášku, která to měla zajistit, chce vláda zásadně...
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...
Vzkaz Trumpovi. Íránské revoluční gardy ukázaly podzemní „raketové město“
Íránské revoluční gardy (IRGC) zveřejnily záběry podzemních tunelů a prostor, v nichž jsou uloženy balistické střely, střely s plochou dráhou letu či mobilní zařízení pro jejich odpalování. Íránská...
Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava loutkářství i organizátor Skupovy Plzně
V neděli zemřel ve věku 79 let Pavel Vašíček, režisér, dramatik, dramaturg a historik loutkového divadla. Zprávu o jeho smrti přineslo plzeňské Divadlo Alfa, jehož podobu zásadně ovlivnil.