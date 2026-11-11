Havlíček navštívil jadernou elektrárnu. Nečekaně ho tam odvezl jeho ukrajinský protějšek

„Ochranka to k mému překvapení povolila,“ okomentoval odjezd s ukrajinským vicepremiérem Havlíček. Do elektrárny mohli jen nejbližší spolupracovníci českého ministra.
Ještě předtím Havlíček se Šmyhalem na business fóru podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. „Dobře si uvědomujeme příležitosti v rámci obnovy Ukrajiny. Minulá vláda o tom ráda mluvila, ale programy stály,“ řekl iDNES.cz ministr ještě před odjezdem na Ukrajinu. Na business fóru proto byla podepsána i další memoranda mezi jednotlivými firmami.
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Havlíček přivezl na Ukrajinu nejpočetnější českou delegaci. Nechybějí známé firmy
„Týkala se energetické spolupráce. Já jsem s Denisem Šmyhalem v úzkém kontaktu a dnes jsme se zaměřili zejména na vodní energetiku. Mezi firmami byl třeba Litostroj, ale je tady i celá řada firem, které možná nejsou na první pohled tak známé, ale jsou to také standardní dodavatelé energetických technologií,“ uvedl český vicepremiér.
Co dál je třeba z české strany ještě na Ukrajinu dodat? I to se řeší během Havlíčkovy návštěvy. „Ráno jsem s Denysem Šmyhalem zhlédnul z posledních několika dnů zdokumentované videoútoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, s cílem oslabit Ukrajinu před zimou. Ta situace je vážná, a proto je snaha i s jinými evropskými subjekty spolupracovat na bázi obnovy této infrastruktury,“ sdělil český vicepremiér.
Česká republika je připravena pomoci konkrétně třeba při obnově poškozené přenosové soustavy u elektřiny. „Je to věc, kterou rovněž diskutujeme, a jsme připraveni v tomto pomoci,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu. Se Šmyhalem stejně jako ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým, s nímž by se měl Havlíček také potkat, chce český vicepremiér řešit mimo jiné rozšíření těžby plynu pro české firmy.
O tom už ostatně Havlíček jednal ve středu s šéfem vojenské správy Lvovské oblasti Maksymem Kozyckým. „Jednali jsme zaprvé o další spolupráci v oblasti těžby, protože například česká společnost MND je ve Lvovské oblasti aktivní. Máme zájem, aby rozšířila své působení i na ostatní části Ukrajiny, a o tom budu jednat i s ukrajinským premiérem a ministrem energetiky,“ uvedl Havlíček s tím, že na jednání s Koreckým bude usilovat o licenci k další těžbě pro MND.
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Havlíček pojede jednat na Ukrajinu, doprovodí ho delegace českých firem
Delegace, která Havlíčka doprovází, čítá na 100 lidí, převážně podnikatelů. Své zástupce tu mají například právě společnosti MND Ukraine, která je součástí české energetické skupiny MND, PBS group působící zejména v oblasti leteckého, energetického a obranného průmyslu, nebo STV group, což je přední česká zbrojní a průmyslová společnost, která je jediným výrobcem velkorážové munice v České republice.