Většina Čechů souhlasí s přijetím Ukrajiny do EU, ohledně NATO se názory různí

Podle průzkumu, který od konce března do začátku května provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), podporuje vstup Ukrajiny do Evropské unie 58 procent Čechů, více než čtvrtina je proti. V otázce zapojení Ukrajiny do Severoatlantické aliance je česká společnost značně rozdělená. Jedna čtyřicet procent občanů je pro vstup Kyjeva do NATO, stejné procento ale nesouhlasí.