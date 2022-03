Plán na výuku ukrajinských dětí. Mohou jich být až desetitisíce, uvedl Zima

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Na děti dopadá nejvíce problémů války a ty je mohou ovlivnit na velmi dlouhou dobu. Zejména psychické problémy plynoucí z toho, že slyšely dopadat bomby. Život pokračuje a děti by měli mít možnost se dále učit,“ uvedl ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis. „Školy byly nuceny přerušit výuku. Proto mně, jako ministrovi školství, připadá logické, aby na ní u nás bylo navázáno,“ uvedl ministr Gazdík.

„Naší snahou ve školství samozřejmě bude, aby ukrajinští rodiče mohli co nejdříve pracovat. A aby mohli pracovat, tak k tomu potřebují mít děti ve škole,“ řekl ve středu Gazdík po jednání vlády. Cílem podle ministra by mělo být zaměstnat ukrajinské učitele.

„Záleží samozřejmě na tom, jak dlouho bude tato brutální nelidská válka trvat,“ sdělil pro portál iDNES.cz Tomáš Zima. Podle emeritního rektora Univerzity Karlovy vznikne databáze, do které se budou moci hlásit učitelky, které jsou mezi prchajícími ženami z Ukrajiny. Jejich počet odhaduje Zima zhruba na stovky až tisíce. Počet dětí, které bude české školství muset vstřebat, může prý dosáhnout až desetitisíců. „České školství je připraveno. Dětem pomoci musíme,“ deklaroval Zima.

„Některé děti přijíždějí samy a my musíme zajistit, aby nebyly bezprizorní,“ uvedl emeritní rektor. Podle Zimy budou opatření trvat měsíce a mohou se promítnout i do letních prázdnin. V budoucnu se rozšíří kromě výuky i na volnočasové aktivity. Ze západní Ukrajiny je podle Zimy zajištěn transport učebních pomůcek.

Podle ministra se kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu budou muset přehodnotit priority v rozpočtu. „Budeme žádat úřad vlády a ministerstvo financí o to, aby posílily naše rozpočty v těch oblastech, ve kterých to bude potřeba,“ uvedl. Gazdík připomněl, že ministerstvo školství již v úterý uvolnilo 150 milionů korun na podporu ukrajinských studentů na vysokých školách. „Určitě to není konečná částka, je to první pomoc v zárodku,“ sdělil.

V pátek minulý týden resort školství poskytl učitelům návod, jak by měli současnou situaci s žáky probrat, aby děti mezinárodní konflikt lépe chápaly a nevinily z něho své spolužáky ruské či ukrajinské národnosti.

Vztahy mezi dětmi ve školách se prý postupně stabilizují. „Myslím, že to přišlo v pravý čas, protože agrese, která v prvních dvou dnech velmi narostla ve školách, a měli jsme hlášeny desítky případů, tak v současné době to jemně ustalo,“ uvedl ve středu Gazdík.