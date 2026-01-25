Sto milionů za pět dní. Češi se složili na mrznoucí Ukrajinu, děkuje jim i Pavel

Autor:
  19:37
Češi na pomoc mrznoucí Ukrajině, která čelí nejhorší energetické krizi od napadení Ruskem v únoru roku 2022, vybrali sto milionů korun za pět dní. Stalo se tak díky sbírce iniciativy Dárek pro Putina. Čechům poděkoval i prezident Petr Pavel.

Válka na Ukrajině

Pokoření milníku oznámil v neděli večer spoluautor projektu Martin Ondráček. Na síti X poděkoval všem, kdo přispěli, a vyzval, aby Češi dále posílali „trochu tepla, světla a elektrické energie“ na Ukrajinu.

„Sto milionů korun za pět dní. To je skvělej výsledek. Hodně lidí nám teď volá a gratuluje, ale ono je to jinak. To je vaše práce. Těch šedesát tisíc lidí, kteří přispěli na tuto sbírku, si zaslouží obrovské poděkování,“ uvedl Ondráček. Na sbírku je možné přispět zde.

Iniciativa Dárek pro Putina spustila sbírku na generátory a záložní baterie ve středu večer. Od té doby vybraná částka neustále roste. „Je to nejrychlejší sbírka, kterou jsme dělali. Dynamika sbírky je neuvěřitelná,“ uvedl v pátek pro iDNES.cz Ondráček.

Za mimořádnou pomoc poděkoval Čechům i prezident Petr Pavel, který na sociální síti X sdílel Ondráčkův příspěvěk.

„Neuvěřitelné.“ Češi vybrali na mrznoucí Ukrajinu 29 milionů za 40 hodin

„Částka sto milionů korun vybraná na generátory pro Ukrajinu je mimořádným výsledkem. Jde o silný signál schopnosti české společnosti projevit solidaritu v těžkých časech a zacílit podporu tam, kde je to nejvíc potřeba. Upřímné díky všem, kteří se na této pomoci podílejí,“ napsal prezident.

Ukrajina čelí nejhorší energetické krizi od napadení Ruskem v únoru roku 2022. Miliony lidí včetně obyvatel Kyjeva jsou bez proudu, tepla a často i pitné vody.

Češi chtějí zahřát mrznoucí Ukrajince, na generátory za pár hodin poslali miliony

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha požádal Evropu o naléhavou pomoc, především o generátory, baterie a vybavení, které mohou zachránit životy. V sobotu Čechům poděkoval za praktickou pomoc, ocenil mimo jiné právě iniciativu Dárek pro Putina.

Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Osm milionů za devatenáct hodin pro sbírku SOS Kyjev, hlásí Ondráček
Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (21. ledna 2026)
Generátor na tmavé kyjevské ulici během výpadku proudu po ruských úderech (9. ledna 2026)
25. ledna 2026

25. ledna 2026  19:40

25. ledna 2026  19:37

