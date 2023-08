Jsou zde hlavně Ukrajinky s dětmi, tvrdí zmocněnkyně. Z útoků viní politiky

Podle vedoucího Krimi zpráv CNN Prima News Václava Janaty rozhodně jde o ojedinělé případy a sám je spojuje hlavně s větším počtem Ukrajinců v ČR. „Určitě těch případů není hodně a nenarůstají,“ dodává.

Investigativní novinář Tomáš Svoboda považuje za stěžejní problém změnu nálady vůči Ukrajincům v české společnosti, to ale sám považuje za pochopitelný jev. „Ano všímám si této změny, ale není to nic nepřekvapivého lidé jsou frustrovaní a je přirozené hledat viníka,“ tvrdí.

Česko si podle Svobody prošlo a stále prochází mnoha krizemi a někteří lidé si tak vybíjejí zlost na Ukrajincích. „Ukrajinci jsou největší menšina v ČR a tak si někteří lidé hledají hromosvod a to je samozřejmě velmi nebezpečné uvažování,“ vysvětluje.

Klára Šimáčková, novinářka, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a pro integraci uprchlíků z Ukrajiny, tvrdí, že velký nárůst násilí vůči Ukrajincům je zcela reálný. „Jsou to neoprávněné útoky vůči menšině, která měla všechna práva zde hledat azyl,“ říká Šimáčková.

Zmocněnkyně také tvrdí, že je potřeba útoky v Teplicích a na Plzeňsku zcela odsoudit. „Takovéto útoky často zaviní nezodpovědní politici či různé názory na sociálních sítích. Lidé činní na sítích by se měli vyjadřovat opatrněji a nerozdělovat obyvatele, to je totiž cesta do pekel,“ prohlašuje.

Šimáčková je toho názoru, že většina uprchlíků z Ukrajiny jsou ženy s malými dětmi, kteří mají kvůli nedávným útokům strach. „To, co se nyní děje, je alarmující zprávou o růstu násilí v české společnosti,“ podotýká.

Policie v tuto chvíli nechce událost z Teplic více komentovat. Podle informací iDNES.cz ale manželka oběti vypověděla, že muž byl zasažen do hlavy obuškem. Zároveň měla uvést, že právě on se do žádné rvačky nezapojil a naopak byl tím, kdo se snažil ostatní uklidnit.

Napětí a projevy nenávisti vůči Ukrajincům se na Plzeňsku objevily už po uveřejnění zpráv o osmnáctiletém Ukrajinci, který 8. srpna v Plzni nejprve znásilnil a poté se pokusil zabít o tři roky mladší dívku. Policie mladíka dopadla po několika hodinách, obvinila ho z pokusu o vraždu a ze znásilnění a soud ho poslal do vazby.

Lidé na sociálních sítích volali po přísném trestu, psali nenávistné komentáře a hovořili i o svolávání demonstrace proti Ukrajincům. Protest se uskutečnil minulý víkend v Plzni.