Vůz od ČNB pomůže chránit životy, řekl padlý český medik v posledním rozhovoru

Vedoucí zahraniční redakce CNN Prima NEWS Matyáš Zrno zastihl českého dobrovolníka přímo na území Donbasu. Působil tam s týmem projektu Phoenix - uskupením zdravotníků, které učí ukrajinské vojáky bojovou medicínu a pomáhá přímo na frontové linii. Jeho úkolem bylo především stabilizovat raněné a odvážet je do bezpečí mimo těžiště právě zuřících bojů.

V rozhovoru Taylor představuje nové, opancéřované vozidlo. Dárek, kterým dobrovolníkům ukázala podporu Česká národní banka. „Je to opancéřované vozidlo, které původně sloužilo k převozům peněz. A teď, při troše štěstí, snad pomůže zachránit životy,“ řekl.

„Fronta se vyvíjí a my ještě nevíme, kam ho přesně umístíme. Náš plán je využívat auto jako odsunový prostředek do zázemí či do větších nemocnic,“ dodal.

Na otázku redaktora, kolik se do vozidla vejde lidí, odpověděl, že záleží na závažnosti zranění a také na tom, zdali je potřeba přemístit se urgentně do jiné nemocnice v zázemí. „Když půjde o lidi s jednodušším poraněním, pojme jich tak deset až patnáct. Když půjde o lidi s těžkým poraněním, které musíme stabilizovat vleže, pojme tak dva až tři. Ale pořád je to víc než u standardní sanitky.“

Zdůraznil také, že vozidlo má za cíl chránit jak zasahující lékaře, tak poraněné vojáky hlavně před ničivými explozemi a následnými poraněními střepinami.

„Auto je už z výroby odolné proti střepinám a má vyšší úroveň balistické ochrany. Ta nám v podmínkách bojišť výrazně zvyšuje šanci na přežití vzhledem k tomu, že v místech, kde se pohybujeme, pořád dopadají střely. Pro posádku je tedy opancéřování možností, jak udržet auto v bezpečí, když v blízkosti něco bouchne,“ dodal.

Českého medika Taylora, který zachránil na bojištích už desítky zraněných a spoustu vojáků naučil první pomoci, zasáhl v březnu na Donbase šrapnel. Zranění nejdříve nedovolovala jeho převoz do Česka, podařilo se to až na začátku dubna, kdy ho přivezla sanitka do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V pondělí po několika týdnech bojů následkům svých těžkých zranění podlehl.