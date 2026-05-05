Předminulý týden jste se potkal s premiérem Andrejem Babišem poprvé od voleb. Můžete říct, o čem jste spolu jednali?
Pan premiér mě přijal a bylo to první oficiální setkání, takže jsem za tuto možnost moc vděčný. Byl to věcný rozhovor o situaci na Ukrajině, o situaci ve světě, o tom, jaké jsou perspektivy k ukončení ruské války proti Ukrajině a o další spolupráci s Ukrajinou v různých oblastech. Měl jsem možnost osobně poděkovat panu premiérovi za pokračování muniční iniciativy. Považujeme ji za velmi důležitou pro ochranu životů našich občanů, našich vojáků na Ukrajině i pro co nejrychlejší možnost na ukončení války.
Kritizovat v dnešní době Ukrajinu za to, že nemá volby, je to samé jako kritizovat člověka za to, že nedýchá, když mu někdo svírá hrdlo.