Budoucí civilní piloti z Ukrajiny se učí létat v Česku. Pod dohledem ČVUT

„Poskytujeme Ukrajině urgentní humanitární pomoc, ale podporujeme také její stabilizaci a budoucí rozvoj. Po konci války bude Ukrajina potřebovat rapidní rekonstrukci své infrastruktury, včetně civilního letectví,“ prohlásil na tiskové konferenci v prostorách rektorátu ČVUT šéf resortu zahraničí.

Dále uvedl, že v listopadu 2022 ukrajinské ministerstvo dopravy požádalo Českou republiku o pomoc v podobě praktického výcviku studentů Národní letecké univerzity, jejichž studium přerušila ruská vojenská invaze.

Projekt podle něj navazuje na minulou spolupráci ČVUT a kyjevské Národní letecké univerzity. Financován je z vládního programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v letech 2023-2025, který pro jeho účely uvolnil finanční prostředky ve výši 22 milionů korun. Částkou 10 milionů korun na projekt přispělo také velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.

„Vzdělávání budoucích pilotů je pro Ukrajinu velmi důležité. Jsme velmi rádi, že tímto způsobem můžeme přispět i k budoucí integraci Ukrajiny do Evropské unie, jelikož náš studijní program odpovídá evropským standardům. Spolupráce s našimi ukrajinskými kolegy je dlouhodobá a přetrvává navzdory ruské agresi,“ řekl novinářům rektor ČVUT Petráček.

Tiskové konference se účastnil také rektor Národní letecké univerzity v Kyjevě Volodymyr Šulha. „České republice a Evropě patří velké díky za to, že otevřela své nebe našim studentům, kterým se v jejich zemi nebe uzavřelo,“ vyjádřil se pro média.

Studenti si pochvalují kvalitu vzdělání i přívětivost místních

„Vášeň k letectví jsem měl už od dětství. Bydleli jsme poblíž letiště a můj strýc byl také pilotem,“ uvedl pro iDNES.cz jeden z dvaceti vybraných studentů Danylo Osadčyj.

„Součástí výběrového řízení byl IQ test, který nám dal český letecký psycholog. Na základě toho vybrali 30 uchazečů z původně asi 80 přihlášených. Poté měl každý z nás pohovory s leteckými instruktory. Dalším kritériem a požadavkem byla i plynná znalost angličtiny,“ popsal proces výběru do programu student.

„Potom, co dostuduji se chci přihlásit do jedné z ukrajinských leteckých společností, pokud tedy do té doby válka skončí. Pokud ale bude tato obtížná situace v naší zemi přetrvávat i nadále, tak se pokusíme najít si práci v leteckých společnostech v jiných zemích. Česko je určitě jednou z možností,“ odvětil student na otázku, v jakou budoucnost po dokončení výcvikového programu doufá.

„Moc se nám tady líbí, všichni jsou tady moc přátelští a nápomocní. Úroveň vzdělání, kterého se nám tady dostává, je velmi vysoká. Jsme moc spokojení,“ zhodnotila dosavadní podobu projektu studentka Vira Lytuyn.

Výcvik probíhá na dvou českých letištích – čtrnáct studentů trénuje na letišti Karlovy Vary a zbylých šest se učí létat na letišti v Benešově.

„Letecká národní univerzita si v Česku vybrala za partnery právě tato dvě letiště (v Karlových Varech a v Benešově). Naším partnerem je letecká firma F Air. Ta má kapacity po celé České republice, ale přímo ve své gesci má právě letiště Karlovy Vary a letiště Benešov,“ uvedl pro iDNES.cz vedoucí katedry letecké dopravy Fakulty dopravní ČVUT Jakub Kraus.

Praktická výuka budoucích dopravních pilotů probíhá souběžně s teoretickou výukou. Již na jaře letošního roku budou studenti připraveni složit první zkoušky z letecké teorie na Úřadu pro civilní letectví ČR. Studenti jsou v Česku od loňského září, studium završí koncem letošního roku. Ministr Lipavský uvedl, že momentálně vede jednání s ukrajinskou stranou o přijetí dalších studentů a budoucí spolupráci.