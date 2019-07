Čech odjel na Ukrajinu za manželkou, po návratu je z něj bezdomovec

Kvůli těžké skolióze špatně chodí a už v mládí ho zradil i zrak. Dnes vidí sotva na dva metry, takže se venku pohybuje s bílou holí. V roce 1999 rejstřík jeho zdravotních potíží rozšířil ještě úraz hlavy, po střetu s autem ležel v nemocnici několik dní v bezvědomí. Tehdy se o něj postarala budoucí manželka, Ukrajinka. Když se poznali, pracovala v Praze a brzy se přistěhovala do jeho bytu na Barrandově. Miroslav Málek chtěl ovšem poznat její rodiště, město Drogobyč na západní Ukrajině blízko polských hranic.



„V roce 2005 jsme se na Ukrajině vzali a nakonec se tam i usadili. Já měl od roku 1972 invalidní důchod, z něhož jsme ve velkém bytě její matky docela slušně vyžili. Jenže manželka bohužel onemocněla schizofrenií. Její rodina ji vyšachovala z bytu, takže jsme museli do podnájmu. Moje žena měla i světlé chvilky, ale musel jsem ji pořád hlídat. Jednou třeba napustila do vany studenou vodu, vzala pětikilové pytle s moukou a cukrem a vysypala je do vody. Takových příhod přibývalo a naše domácí nechtěla mít pod střechou psychicky nemocnou osobu,“ pouští se do vyprávění osmašedesátiletý muž.

Boháči ze západu

Jeho řeč zní naléhavě, hlasitou překotnou mluvou chvílemi připomíná strýce Pepina z Menzelových Postřižin. „Důchod jsem dostával z Česka v eurech, časem přibylo nějaké dědictví po rodičích, takže jsem si žil přepychově a procestoval hezký kus Ukrajiny. Před anexí jsem na Krymu dvakrát pobýval jako turista. Na tři měsíce mi stačilo tisíc eur,“ popisuje senior.



S příchodem prezidenta Porošenka se podle Málka na Ukrajině zpřísnily imigrační zákony. Se ženou žili v oblasti, kde válku přímo nezažili, ale pocítili ji jinak. Ukrajinská banka, kam mu chodil důchod, zkrachovala, takže zůstal pár měsíců bez peněz. Ceny se šplhaly nahoru. Manželku v té době několikrát hospitalizovali a nakonec musela být zbavena svéprávnosti.

„Dost mě vzalo, když jsem ji v psychiatrické nemocnici navštívil. Na oknech mříže z pletiva, připomínalo to vězení. Ani já na tom nebyl zdravotně nejlíp a lékařská péče mizerná, takže pro mě začal být pobyt na Ukrajině neúnosný. Na cizince ze Západu tam automaticky koukají jako na boháče, myslí si, že peníze u nás rostou na stromech. Na každém kroku se tam setkáváte s korupcí, všichni natahují ruku. Místní tam platí v hřivnách, ale po mně chtěl lékař nebo advokát hned eura,“ vysvětluje Miroslav Málek důvody svého návratu do Čech.

Rozhodl se pro něj i přesto, že o svůj státní byt na Barrandově po letech v cizině přišel. Vrátil se loni v listopadu. Přes charitu v Olomouci si domluvil ubytování v kroměřížském azylovém domě, ten ale po pár týdnech musel opustit. Přístřeší poskytovali jen soběstačným klientům a mezi ty nepatřil.

I přes zdravotní handicapy pak ve vlacích procestoval po Čechách stovky kilometrů, přespával v nádražních čekárnách, taky v seníku. Lidé ho někdy nechali přenocovat v zahradním altánku, slitovali se ve farnostech. V nesnázích si vzpomněl na svou první lásku Alenku, která – jak věděl – stále žije v jednopokojovém bytě v Kladně. Dovolila mu přespávat ve své miniaturní panelákové kuchyňce. „Vidíte, to je teď moje lůžko a jsem za ně vděčný,“ ukazuje senior na matraci na zemi.

Vedle Luďka Soboty

Snad právě proto, že se mu zrovna nevede nejlépe, s chutí vzpomíná na mladá léta. Za socialismu si vyučený truhlář Miroslav Málek s oblibou přivydělával v komparzu, do barrandovských ateliérů to měl z domova kousek.

„Moje nejzajímavější role byla ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Hrál jsem jednoho z mediků na psychiatrii a v jednu chvíli tam stojím hned vedle Luďka Soboty. To byly pěkný časy, zato teď jsem v maléru,“ míní. Je v něm zvláštní bojovnost, se kterou se neúnavně obrací na ministerstva, sociální odbory a napsal také do MF DNES.

„Na Ukrajině jsem nechal plno šatstva a dalších věcí. Pořád nevím, za co a kam je odtud nechat odvézt. Alenka je hodná, ale její byteček je strašně malý a nechá mě u sebe jen pár dnů. Na podnájem mi důchod nestačí a s chatrným zdravím na ulici nepřežiju,“ prosí mezi řádky o pomoc.