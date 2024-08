Ukrajina problémové zakázky řeší, ale nechce naštvat zbrojaře, říká Kopečný

Jak vnímáte kritiku muniční iniciativy týkající se kvality střeliva nebo údajně vysokých marží zapojených zbrojních firem?

V některých případech munice musí být repasována. To znamená upravena do takové kvality, na jakou jsme zvyklí i my sami v rámci NATO. To je vlastně běžné u všech typů vojenského materiálu: Když něco seženete a není to novovýroba, tak to musíte zkontrolovat. Ze zkušenosti, co máme, je munice dodávaná českými subjekty vysoce kvalitní oproti jiným typům nebo dodavatelům. Ještě jsem nezaznamenal u ukrajinských partnerů stížnosti, že by velké procento dodaného materiálu bylo nekvalitní.

Co se posunulo během července, byly finanční prostředky na asi 500 tisíc kusů munice, kterou Česko dodá do konce roku.