Průzkum: Češi souhlasí s přijímáním Ukrajinců, trvale je tu chce jen zlomek

Souhlas s přijímáním ukrajinských uprchlíků vyjádřilo v průzkumu 75 procent lidí. Rozhodně pro bylo 27 procent a spíše pro 48 procent dotázaných. Proti přijetí se postavila téměř čtvrtina dotázaných. Rozhodně proti bylo osm procent a spíše proti 15 procent respondentů.

„Podrobnější analýza ukázala, že vyšší podporu přijímání uprchlíků z Ukrajiny vyjadřují absolventi vysokých škol, dotázaní s dobrou životní úrovní vlastní domácnosti,“ uvádějí autoři průzkumu. Z hlediska politické orientace vyjadřovali podporu přijímání uprchlíků lidé hlásící se k pravici a ti, kdo se zajímají o situaci na Ukrajině či o situaci běženců z této země.

Pro možnost trvalého usazení ukrajinských uprchlíků v České republice se vyslovila desetina dotázaných. Pro pouze dočasné přijetí s následným návratem do země původu, jakmile to bude možné, by souhlasilo 75 procent Čechů. Názor, že by Česko uprchlíky z Ukrajiny neměli přijímat vůbec, podpořilo 13 procent respondentů.

Výsledky vyplývající z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (8. července 2022)

Lidí, kteří přijetí uprchlíků z Ukrajiny neodmítají, se autoři průzkumu ptali také na to, jaký počet by Česká republika podle nich měla přijmout. V případě dlouhodobého přijetí se zhruba třípětinová většina respondentů vyslovila pro to, aby jejich počet byl do 100 000. Dalších 37 procent soudilo, že by jejich počet měl být nanejvýš 50 000.

V případě krátkodobého přijetí téměř třetina dotazovaných uvedla jako akceptovatelný počet uvedla 250 000 a výše, další čtvrtina uváděla 100 000 až 250 000, a 28 procent by souhlasilo s maximálně 100 000 uprchlíků.

Otázka na přijímání uprchlíků z Ukrajiny se v průzkumu CVVM letos objevila poprvé. V minulosti ale byla respondentům pokládána otázka zkoumající postoje k přijímání uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky. Ze srovnání podle autorů průzkumu vyplývá, že k jejich přijímání se česká veřejnost stavěla mnohem odmítavěji, než je tomu v případě Ukrajinců. Například v lednu 2016 se proti přijímání uprchlíků vyslovily skoro dvě třetiny respondentů a v říjnu 2017 odmítavý postoj zaujímalo sedm z deseti dotázaných.

Ruská invaze na Ukrajinu začala letos 24. února. CVVM sbíralo názory na uprchlíky z této země od 18. března do 9. května. Do průzkumu se zapojilo 845 obyvatel ČR ve věku od 15 let.