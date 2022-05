Na Ukrajině zemřel první Čech, tvrdí server. Ministerstvo oběť hlášenou nemá

Na Ukrajině zřejmě zemřel první Čech. Muž, který do země přijel po začátku války s úmyslem pomáhat, se měl u města Makariv poblíž Kyjeva dostat v autě pod palbu ruských vojáků, když se pokoušel odjet do bezpečí na západ. V pondělí to uvedl server Voxpot. Ministerstvo zahraničních věcí ale nyní o žádném úmrtí informace nemá, nemůže tak informaci potvrdit, ani vyvrátit.