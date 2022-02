Odešlo 368 tisíc Ukrajinců. První vlna uprchlíků bude stát Česko 1,5 miliardy

Předpokládaných pět tisíc uprchlíků z Ukrajiny by státní rozpočet přišlo asi na 1,5 miliardy korun. Pokud by jich dorazily desetitisíce, přišlo by to státní rozpočet na 15 až 20 miliard.

V takovém případě by ale pomohla s penězi Evropská unie, protože by šlo o migrační vlnu velkého rozsahu. V dnešních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Zatím se řídíme tím, abychom se dostali k tomu, co je definováno v tom oranžovém a červeném stupni ohrožení, tam se nepohybujeme v těchto částkách. Tohle je opravdu nějaká krajní situace, kde by, ale znovu říkám, byly aktivovány nějaké evropské zdroje, protože to už je migrační vlna velkého rozsahu,“ popsal ministr.

Ujistil, že s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) řeší, jak dostat do rozpočtu ministerstva vnitra peníze, které bezprostředně pomůžou s humanitární krizí vyvolanou ruskou agresí vůči Ukrajině. „Tady se zatím budeme pohybovat v jednotkách miliard,“ dodal.

Někdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta v ČT vyjádřil názor, že bude nutné navýšit rozpočet vnitra.

Šlachta ale současně zdůraznil, že je potřeba chránit české občany. Za velké riziko pokládá, že by této situace využilo Rusko a organizovaný zločin. Vláda by podle něj měla myslet i na tuto možnost. „Věřím, tomu, že to máte, pane ministře, podchycené i v tom, že budeme vědět, koho na území máme,“ podotkl.

Rakušan s ním souhlasil v tom, že bezpečnost občanů musí být na prvním místě. Uvedl, že metody bezpečnostního screeningu existují.

Maďaři pomohou s uprchlíky Slovákům

Maďarsko pomůže Slovensku s ukrajinskými uprchlíky, kteří dorazili na slovenské hranice, slíbil dnes šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó. Do země v posledních dnech dorazilo již 66 tisíc lidí z Ukrajiny, dodal ministr podle agentury Reuters.

Maďarsko by podle ministra uvítalo, kdyby Ukrajina a Rusko co nejdříve usedly k rozhovorům. Budapešť se již dříve nabídla jako místo, kde by se rusko-ukrajinská jednání mohla konat, a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes Budapešť spolu s Bratislavou a dalšími městy skutečně zmínil jako místa, kde by se rozhovory mohly vést.

Zelenskyj rozhodně odmítal, že by v neděli Ukrajinci přicestovali za ruskou delegací do běloruského Gomelu, protože z Běloruska útočí ruské jednotky a vzlétají ruské rakety a bombardéry k náletům na ukrajinská města.

Ukrajinská strana později podle Moskvy souhlasila se schůzkou na ukrajinsko-běloruských hranicích. Potvrdil to i zdroj od Zelenského, píše ukrajinský tisk.

Rumunsko pošle zásoby a vybavení

Rumunsko pošle na Ukrajinu palivo, munici, neprůstřelné vesty, vojenské přilby a další vybavení a potraviny v hodnotě tří milionů eur (asi 74 milionů korun), oznámil dnes vládní mluvčí Dan Carbunaru. Bukurešť také nabídla, že se postará o léčbu zraněných Ukrajinců ve vojenských i civilních nemocnicích.

Rumunské sanitky ve spolupráci s ukrajinskými pohraničními úřady odvezou děti, těhotné ženy a staré lidi čekající v dlouhých frontách na překročení hranice do Rumunska na severovýchodním přechodu Siret, uvedl také mluvčí. Zrychlí se tak proces odbavování uprchlíků, dodal podle agentury Reuters.

Ta připomněla, že místní úřady v pohraničních župách již vyslaly autobusy s jídlem, přikrývkami a zimním oblečením do ukrajinských obcí, které leží hned za hranicemi.