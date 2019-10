V zahraničí mu ukradli telefon. Operátor po něm teď chce téměř 200 tisíc

„Začátkem září jsem byl v Aténách a telefon mi ukradli přímo na ulici. Vůbec jsem nevěděl, kdo to byl. A už vůbec mne nenapadlo, že by se SIM karta dala zneužít, takže jsem ji ani neblokoval. Zejména proto, abych mohl sledovat polohu svého telefonu podle aplikace,“ uvedl fotograf Ivan Kašša, který svou zkušenost s podvodníky sdílel v úterý na Instagramu.

O tom, že jeho SIM podvodníci zneužili, netušil. Dozvěděl se to až po návratu do Česka. „Normálně jsem po návratu přišel do T-Mobile, aby mi vystavili novou SIM kartu. Až tam mi řekli, že ji tu původní, ukradenou společně s telefonem, zablokovali kvůli podezřelým aktivitám. Řekli, že ji zablokovali přibližně den poté, co mně telefon ukradli. Za ten den na mém čísle stačili podvodníci protelefonovat 240 tisíc,“ říká Kašša.

Nakonec mu částku operátor snížil na „pouhých“ 187 tisíc. Ty musí zaplatit do konce října. Jinak mu nabíhá penále ve výši tisíc korun.

„Já jsem tady oběť. O takovém zneužít jsem nevěděl, přijde mi fascinující, že se ta částka může vyšplhat až do takové výše. A to po jednom dnu,“ říká Kašša.

Podle Jana Matury z Mobil.iDNES.cz chybu udělal právě on, když pravděpodobně neměl zabezpečený telefon ani SIM kartu a po krádeži kartu nenechal ihned zablokovat.

„Je potřeba mít zabezpečený telefon i SIM kartu. V prvním případě se zloděj nedostane do přístroje, a tudíž ke všem osobním informacím. Kartu však lze samozřejmě vyndat, a proto je potřeba mít i PIN na ní. Bez ochrany PIN kódem ji zloděj ji může snadno zneužít v jiném zařízení. Pokud však zjistí, že i ta je zablokovaná, je mu v podstatě k ničemu,“ uvedl Matura.

„Můžeme teoreticky předpokládat, že lze překonat heslo v telefonu i PIN kód u SIM karty, ale to běžný zloděj řešit nebude, maximálně zkusí něco jednoduchého jako 1234,“ dodal.

Hesla, hesla, hesla

Kašša měl zablokovaný telefon. Problém byl v jeho případě v PIN kódu. Heslo bylo podle něj dost jednoduché na prolomení.

Právě nezablokovaný telefon spolu s nezablokovanou SIM kartou je nejčastější chyba, kterou majitelé telefonů mohou udělat. Bez takového řádného zabezpečení je totiž pro zloděje velmi jednoduché se do telefonu dostat. A zneužít jejich tarif, případně jednoduše dočerpat jejich kredit.

V případě, že člověku telefon ukradnou, je nutné podle Matury co nejrychleji nechat SIM zablokovat. Jakákoli další manipulace se s nezablokovanou kartou jde totiž v takovém případě k tíži jejich původního majitele.

„Rychlá reakce je v takových případech naprosto nezbytná,“ doplnil Matura. V takové fázi je naprosto zbytečné pokoušet se dohledat mobilní zařízení skrz nějakou aplikaci. „Takový způsob dohledání je vhodný v případě, že člověk ztratí mobil v parku nebo někde na zahradě. Riziko zneužití SIM karty v zahraničí je však mnohem dražší než hodnota telefonu. Za těch 180 tisíc by si mohl třeba koupit pět šest takových telefonů,“ dodává Matura.

Zabezpečit telefony radí i operátoři

„Zákazníkům rozhodně doporučujeme okamžitě SIM kartu zablokovat, kontaktovat policii a sepsat protokol o odcizení. Je to stejné jako s platební kartou. Čím dříve zákazník kartu zablokuje, tím menší šanci mají zloději na její zneužití. Dokud nás zákazník neinformuje, že mu byl odcizen telefon/SIM karta, je za provoz zodpovědný,“ uvedl Jiří Janeček z T-Mobile.

Jak zabezpečit telefon? Základem je PIN kód na SIM kartě. Aby PIN měl význam, nesmí se zloděj k SIM kartě dostat v nezajištěném mobilu. Proto je nutné si zajistit i mobil. Ideální je otisk prstu, heslo, grafický prvek nebo sken obličeje, ale stačí i PIN nebo grafický prvek. Když pak zloděj telefon ukradne, do přístroje se nedostane a může volat jen na policii, což asi nebude. A když bude chtít dát zabezpečenou SIM kartou do jiného mobilu, tak mu to bez znalosti PIN bude k ničemu.

Podle něj celou záležitost ještě komplikuje skutečnost, že karta je v roamingu, tedy v cizí síti. „Nemáme přehled o tom, jaký je na kartě provoz, tudíž nemůžeme zákazníka kontaktovat s dotazem na nezvyklý provoz, což děláme, pokud je karta v naší síti,“ dodal.

„Případné zneužití při krádeži doporučujeme řešit vše s policií, nicméně existují způsoby, jak nechtěnému provozu na SIM kartě předem zabránit. Všem zákazníkům doporučujeme zamykat obrazovku například prostřednictvím kódu, otisku prstu nebo rozeznání obličeje,“ doplnila mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Podvody se zneužitím SIM karty nejsou podle Matury nic nového. Zlodějům navíc nejde o telefon samotný, ten je pro ně pouhým bonusem, cennější je pro ně právě SIM karta. Z telefonu totiž vytočí číslo nějaké prémiové služby ideálně do nějaké exotické země.

„Podvodníci v dané zemi provozují nějakou prémiovou službu, jejíž číslo se nemusí předvolbou lišit od běžného čísla v dané zemi, proto se volání na taková čísla špatně blokují. Na podobném principu fungují i „prozváněči“, kteří často operují i v Česku. Podvodníci jsou však velmi kreativní, takže se můžeme setkat i s podvrženými a přesměrovanými čísly. Příjemce hovoru tak často nelze vystopovat,“ vysvětluje expert z Mobil.iDNES.cz a dodává: „Ti co kradou telefony, jsou pouhými pěšáky, co volají na dané číslo.“

A operátoři proti takovým podvodům mají jen velmi omezenou možnost bránit své zákazníky. „Operátor by samozřejmě teoreticky mohl blokovat nějaká čísla a v případě prozvánění to tak i je, ale podvodníci za chvilku začnou používat čísla jiná anebo se na chvíli stáhnou a zkusí to za nějaký čas znovu. Jak jsem již uvedl, podvodníci jsou dost kreativní a mohou spolupracovat i se zprostředkovateli mezinárodních hovoru. Čísla mohou být přesměrovaná nebo i podvržená,“ říká Matura.

V podstatě by operátor musel zakázat volání na všechna čísla v cílové zemi, což půjde jen stěží.

Podle Matury je jen malá šance, že by Kaššovi mobilní operátor provolanou částku odpustil. „Samozřejmě nedokážu predikovat, jak by se k takové kauze postavil soud, ale těch bezpečnostních chyb, kterých se poškozený dopustil, bylo opravdu hodně. Vlastně udělal špatně úplně všechno,“ dodal.