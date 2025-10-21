SOCDEM ukončila spolupráci s hnutím Stačilo! Uprchlíci se ale zatím nevracejí

Josef Kopecký
  15:20
Sociální demokracie vypověděla spolupráci s hnutím Stačilo!, za které kandidovala společně s komunisty ve volbách do Sněmovny, které pro levici skončily debaklem. „SOCDEM ukončuje spolupráci s hnutím Stačilo!“ uvádí usnesení, které podle informací iDNES.cz schválilo předsednictvo strany, ale dosud to SOCDEM veřejně neoznámila.
Předsednictvo SOCDEM ukončilo spolupráci s hnutím Stačilo!, kterou s jeho lídrem Danielem Sterzikem a s komunisty vyjednávali Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek.

Pro ukončení spolupráce se Stačilo! hlasovalo podle informací iDNES.cz 16 členů předsednictva sociální demokracie.

„Za chybu to nepovažuji,“ řekl v úterý bývalý předseda SOCDEM a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Stranu opustil poté, co současné vedení v čele s Janou Maláčovou a Lubomírem Zaorálkem souhlasilo se spoluprací s komunisty v rámci hnutí Stačilo!.

Maláčová řekla předsednictvu SOCDEM, že na sjezdu nebude obhajovat post

Šmarda připustil, že ho někteří členové nyní přemlouvají, aby se do strany vrátil, ale s návratem nepočítá. „Strana asi nepotřebuje moji účast,“ uvedl pro iDNES.cz. Dodal, že od roku 2017 jsou ze strany postupně vytlačováni lidé progresivnějšího smýšlení a SOCDEM se stále více posouvá k národně konzervativním postojům.

Předsedkyně SOCDEM Maláčová i první místopředseda Zaorálek už oznámili, že na mimořádném sjezdu strany, který se uskuteční 22. listopadu online formou, nebudou kandidovat na své pozice. Politici, kteří sociální demokracii opustili kvůli jejímu spojenectví s komunisty, však s návratem zatím vyčkávají.

Špidla bude kandidovat do vedení SOCDEM. Chce se stát „převozníkem“

Bývalý ministr Jiří Dienstbier i exposlanec Václav Votava v úterý uvedli, že si počkají, zda sjezd SOCDEM skutečně potvrdí rozchod s řešením, které prosazovali Maláčová a Zaorálek. „Měli skončit hned, a ne až na sjezdu, a měli by také odejít ze sociální demokracie,“ řekl pro iDNES.cz Votava.

Maláčová ani Zaorálek na písemně zaslanou otázku iDNES.cz, jak vidí svou budoucnost ve straně poté, co selhal jimi prosazovaný koncept úzké spolupráce s komunisty v hnutí Stačilo!, dosud neodpověděli.

Kandidaturu na nadcházejícím sjezdu SOCDEM oznámili v dopise straníkům bývalý předseda pražské organizace Petr Pavlík a bývalý premiér Vladimír Špidla – Pavlík na post předsedy, Špidla na post místopředsedy. Pokud by byli do vedení zvoleni, Dienstbier a Votava potvrdili, že by se do sociální demokracie mohli vrátit.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

