Ukliďme Česko. Ochránci přírody hledají tisíce dobrovolníků, vítají každého

14:53 , aktualizováno 14:53

Konec zimy je obvykle obdobím velkých úklidů. Organizátoři z Českého svazu ochránců přírody letos chtějí znovu svolat desetitisíce dobrovolníků, kteří by se zapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Během loňska do přírody vyrazilo 150 tisíc lidí, aby ji zbavili tun odpadků. Pomáhají i firmy, tentokrát přispěje pivovar.