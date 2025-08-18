Ukázali podmínky chovu kuřat. Ochránci zvířat se musí omluvit Albertu, řekl soud

Aktualizujeme   10:27aktualizováno  11:23
Spolek Obránci zvířat (Obraz) se musí obchodnímu řetězci Albert omluvit za některé výroky z kampaně, ve které upozorňoval na údajně špatné podmínky chovu kuřat, rozhodl nepravomocně Městský soud v Praze. Spolek se musí omluvit za tvrzení, že jsou kuřata znetvořená, dusí se a jsou nemocná a že Albert vydělává na obrovském utrpení.

Ochránci zvířat také musí tyto výroky odstranit z videí kampaně a ze svého webu. Na spolek podala s Albertem žalobu i společnost Rabbit Trhový Štěpánov, v její části soud žalobu zamítl.

„Soud konstatuje, že v řízení nebylo prokázáno, že by kuřecí maso prodáváno žalobcem nesplňovalo zákonné požadavky na zdravotní nezávadnost nebo pocházelo z chovů porušujících právní předpisy,“ řekl soudce Filip Liška.

Popáleniny, nemoci, hlad. Obránci zvířat kritizují špatné podmínky chovu kuřat

„Žalobce navíc není chovatelem drůbeže a nemůže ovlivnit podmínky jejího chovu,“ dodal soudce směrem k Albertu. Výroky z kampaně podle Lišky mohly u veřejnosti vyvolat dojem o závadnosti prodávaného kuřecího masa.

„Soud dal dnes jasně najevo, že svoboda slova jednoho neznamená svobodu bezmezně urážet druhého. Z tohoto pohledu je klient spokojený, protože v podstatných bodech bylo žalobě vyhověno,“ řekl novinářům po vyhlášení rozhodnutí právní zástupce Alberta Jan Krampera. Zástupce firmy Rabbit rozsudek komentovat nechtěl. Vyjádření obchodního řetězce redakce shání.

Příliš ostrá kampaň

Pavel Buršík ze spolku Obraz novinářům řekl, že soud podle něj nezpochybnil, že Albert prodává kuřata z nejhorších chovů. „Podle soudu byla ta kampaň příliš ostrá, ale ona je ostrá realita těch chovů,“ řekl Buršík. Česká pobočka Alberta by podle něj měla postupovat obdobně jako v Nizozemsku nebo Belgii a zajistit zvířatům lepší životy. Avizoval, že spolek se proti rozsudku odvolá.

Kuřata zbavená krve a peří míří na další zpracování. (15. května 2023)
Protest obránců zvířat před prodejnami Albert kvůli špatným podmínkám chovu kuřat. (10. dubna 2024)
Kampaň obránců zvířat s názvem Albertova krutost upozorňuje na špatné podmínky při chovu kuřat. Screenshot z webu albertovakrutost. (25. června 2024)
Kampaň obránců zvířat s názvem Albertova krutost upozorňuje na špatné podmínky při chovu kuřat. Screenshot z webu albertovakrutost. (25. června 2024)
Výroky použité v kampani podle Buršíka odrážejí realitu a patří do svobodné společnosti. Například výrok o tom, že jsou kuřata nemocná soud podle něj vztahoval pouze k závadnosti masa.

„My jsme to nepoužívali primárně v tomto významu, ale že ta kuřata, jako ti živí tvorové, jsou nemocní. Že je neunesou vlastní nohy, že jim kolabuje organismus, že mají svalstvo zdřevěnělé nebo trpí nemocí bílých vláken,“ uvedl Buršík. „Pokud je člověk nemocný, tak to taky nutně nemusí znamenat, že je infekční, ale že prostě trpí,“ dodal.

Vypelichané kuře protestovalo před Albertem. Ochráncům vadí kruté chovy

Spolek kampaň s názvem Albertova krutost zahájil loni v březnu. Vycházel v ní z videí pořízených údajně z chovů firmy Rabbit Trhový Štěpánov. Obraz v kampani mimo jiné poukazoval na to, že Albert v Belgii a Nizozemsku prodává kuřata odchovaná v lepších podmínkách. Po české pobočce požaduje, aby přijala závazek, že v budoucnu bude odebírat kuřata z chovů s lepšími podmínkami.

Albert tehdy reagoval, že farma, ze které mají aktivisté záběry, zásobuje kuřaty většinu velkých obchodů v Česku. Uvedl také, že jejich dodavatelé zaručují plné dodržování všech legislativních požadavků.

