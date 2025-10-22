Udílení státních vyznamenání se zúčastní jen jeden bývalý prezident

„Prezident Václav Klaus se i s manželkou letošních oslav 28. října na Pražském hradě zúčastní,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí jeho institutu Michaela Žalská.
Na ceremoniálu bude chybět exprezident Miloš Zeman. Toho v úterý do domácího léčení propustili lékaři z motolské nemocnice, kde mu minulý čtvrtek akutně operovali absces na zádech.
|
Kdo si zaslouží státní vyznamenání? Navrhněte své favority v anketě iDNES.cz
„Vzhledem k rekonvalescenci se předávání státních vyznamenání pan prezident nezúčastní. Ale bude slavnostní večer sledovat v televizi,“ sdělil Zemanův spolupracovník a bývalý mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.
Pracovní program na nejbližší dny má exprezident Zeman zrušený. „Pořád jsem ještě malátný a unavený, ale je mi lépe. V nemocnici se o mě starali s příkladnou péčí,“ poděkoval lékařům.
|
Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci abscesu na zádech
Pražský hrad letos nebude na předávání státních vyznamenání 28. října zvát konkrétní poslance. Jejich výběr bude na sněmovních stranách a hnutích, kterým nabídlo tři desítky míst ve Vladislavském sále, kde se ceremoniál uskuteční. Důvodem je říjnová obměna Sněmovny, v jejímž důsledku část poslanců už skončila a noví se ujmou mandátu až v listopadu.
Prezident Petr Pavel při příležitosti výročí vzniku Československa udělí či propůjčí vybraným osobnostem státní vyznamenání. Kdo přesně je 28. října dostane, se zatím neví. Seznam oceněných zůstává tajný až do začátku slavnostního ceremoniálu.
|
Jaké poslance pozvat do Vladislavského sálu? Hrad vyřešil zvláštní situaci kvótami
Poslanecká sněmovna letos na ocenění navrhla 138 osobností, loni jich bylo o třináct více. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání – Řádu Bílého lva – vybrala například spisovatele Milana Kunderu, který byl na seznamu nominovaných i v loňském roce.
Ze Senátu k prezidentovým rukám zamířilo 87 návrhů. Řádem Bílého lva doporučila horní komora ocenit in memoriam šest válečných veteránů.