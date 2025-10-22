Udílení státních vyznamenání se zúčastní jen jeden bývalý prezident

Autor:
  14:52
Hradního ceremoniálu spojeného s předáváním státních vyznamenání se zúčastní jen jeden ze dvou bývalých prezidentů. V první řadě ve Vladislavském sále Pražského bude sedět Václav Klaus. Jeho nástupce Miloš Zeman se zotavuje po operaci a slavnostní akci pořádanou Petrem Pavlem vynechá.
Udílení státních vyznamenání - prezident Václav Klaus s manželkou Livií (28....

Udílení státních vyznamenání - prezident Václav Klaus s manželkou Livií (28. října 2018) | foto:  Dan Materna, MAFRA

Bývalý prezident Václav Klaus (28. října 2024)
Bývalý prezident Václav Klaus (28. října 2024)
Bývalý prezident Václav Klaus s manželkou ve Vladislavském sále. (28. října...
Bývalý prezident Václav Klaus ve Vladislavském sálu. (28. října 2023)
26 fotografií

„Prezident Václav Klaus se i s manželkou letošních oslav 28. října na Pražském hradě zúčastní,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí jeho institutu Michaela Žalská.

Na ceremoniálu bude chybět exprezident Miloš Zeman. Toho v úterý do domácího léčení propustili lékaři z motolské nemocnice, kde mu minulý čtvrtek akutně operovali absces na zádech.

Kdo si zaslouží státní vyznamenání? Navrhněte své favority v anketě iDNES.cz

„Vzhledem k rekonvalescenci se předávání státních vyznamenání pan prezident nezúčastní. Ale bude slavnostní večer sledovat v televizi,“ sdělil Zemanův spolupracovník a bývalý mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Pracovní program na nejbližší dny má exprezident Zeman zrušený. „Pořád jsem ještě malátný a unavený, ale je mi lépe. V nemocnici se o mě starali s příkladnou péčí,“ poděkoval lékařům.

Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci abscesu na zádech

Pražský hrad letos nebude na předávání státních vyznamenání 28. října zvát konkrétní poslance. Jejich výběr bude na sněmovních stranách a hnutích, kterým nabídlo tři desítky míst ve Vladislavském sále, kde se ceremoniál uskuteční. Důvodem je říjnová obměna Sněmovny, v jejímž důsledku část poslanců už skončila a noví se ujmou mandátu až v listopadu.

Prezident Petr Pavel při příležitosti výročí vzniku Československa udělí či propůjčí vybraným osobnostem státní vyznamenání. Kdo přesně je 28. října dostane, se zatím neví. Seznam oceněných zůstává tajný až do začátku slavnostního ceremoniálu.

Jaké poslance pozvat do Vladislavského sálu? Hrad vyřešil zvláštní situaci kvótami

Poslanecká sněmovna letos na ocenění navrhla 138 osobností, loni jich bylo o třináct více. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání – Řádu Bílého lva – vybrala například spisovatele Milana Kunderu, který byl na seznamu nominovaných i v loňském roce.

Ze Senátu k prezidentovým rukám zamířilo 87 návrhů. Řádem Bílého lva doporučila horní komora ocenit in memoriam šest válečných veteránů.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Na východě Prahy se srazila dvě auta. Dva zranění, v akci byl i vrtulník

Dvě osobní auta se ve středu odpoledne čelně střetla u Pitkovic na jihovýchodě Prahy. K nehodě záchranáři povolali také vrtulník. V okolí místa havárie byla zavedena kyvadlová doprava.

22. října 2025  15:34

V Nehvizdech hoří průmyslová hala, třetí stupeň poplachu. Kouř je cítit i v Praze

Středočeští a pražští hasiči zasahují u požáru haly v Nehvizdech v okrese Praha-východ. Objekt o velikosti přibližně 50 krát 20 metrů hoří v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů...

22. října 2025  15:06,  aktualizováno  15:31

Připravte se na střelbu v ulicích. Část Prahy obsadí zombie z Resident Evil

Praha bude mít svůj podíl na vzniku pokračování slavné hororové herní a filmové série Resident Evil. Jako lokaci pro natáčení nového dílu zombie apokalypsy si tvůrci vybrali Karlín. Městská část...

22. října 2025  15:27

Osvobozující rozsudek neplatí. Tragický požár alzheimer centra se vrátí k soudu

Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek jednatelům společnosti Chott viněné kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách, při němž zemřely dvě ženy. Okresní soud pro Prahu-západ tak znovu posoudí,...

22. října 2025  15:24

Kvůli závadě kamionu uzavřeli tunely na D8, řidiči musí využít objížďky

Tunely Prackovice a Radejčín na Litoměřicku na dálnici D8 ve směru na Německo odpoledne uzavřela technické závada nákladního vozidla. Z auta tekl olej a kouřilo se z něj. Prvotní infomace přitom...

22. října 2025  15:04,  aktualizováno  15:17

Odmítneme migrační pakt, nás nebude řídit Evropská unie, řekl Havlíček

Při jednání o programu nové vlády se hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě shodují na nutnosti odmítnout migrační pakt Evropské unie a zabránit nelegální migraci. „Nás nebude řídit Evropská unie. Budeme...

22. října 2025  5:55,  aktualizováno  15:15

Rusové zasáhli v Charkově mateřskou školu, Zelenskyj volil ostrá slova

Sledujeme online

Ruské drony zasáhly mateřskou školu v Charkově, uvedl starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Všech 48 dětí podle něj přežilo v jednoduchém úkrytu. Jeden člověk při útoku...

22. října 2025  12:23,  aktualizováno  15:14

Zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy ve Smržovce

V nemocnici dnes zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy, ke které došlo minulý týden ve Smržovce. Při střelbě se tehdy sám těžce zranil, záchranáři ho do nemocnice přepravili letecky. Příčinu...

22. října 2025  14:57,  aktualizováno  15:14

Sarkozyho ve vězení střeží policisté. Spí v sousední cele, dozorce to pobuřuje

Bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, který v úterý nastoupil do vězení kvůli pětiletému trestu za nelegální financování své prezidentské kampaně z roku 2007, budou při výkonu trestu...

22. října 2025  15:11

Spotřeba uhlí byla loni rekordní, navzdory přechodu na čistou energii, říká zpráva

I přes exponenciální růst obnovitelných zdrojů energie se globální emise skleníkových plynů stále zvyšují. Spotřeba uhlí dosáhla v loňském roce navzdory snahám o přechod na čistou energii rekordní...

22. října 2025  15:10

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Soud potvrdil podmínku učitelce, která ospravedlňovala ruské válečné zločiny

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů na Ukrajině potvrdil dnes odvolací soud učitelce Martině Bednářové sedmiměsíční podmíněný trest. Součástí pravomocného rozsudku je také tříletý zákaz...

22. října 2025  14:25,  aktualizováno  15:09

Hnutí SPD šetří policie, bývalý člen viní vedení z tunelování strany

SPD čelí trestnímu oznámení, které podal bývalý člen hnutí Robert Janda. Viní vedení v čele s Tomiem Okamurou z toho, že prostřednictvím společnosti Praha na vlastní oči, která zajišťuje marketingové...

22. října 2025  14:04,  aktualizováno  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.